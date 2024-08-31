Hem karnınız hem ruhunuz doysun... Yemek yerken izleyebileceğiniz 5 film!

TAMPOPO (1985)

Tampopo, ramen dükkânı işleten bir kadının (Tampopo) mükemmel erişte yapmanın sırrını arayışını konu alıyor. Film, hem yemek yapmanın inceliklerini hem de yemek kültürünün toplumsal ve bireysel anlamlarını mizahi ve duygusal bir dille keşfeder.

Bir grup uyumsuz karakterin Tampopo'ya yardım etmesiyle şekillenen bu film, yemeğin birleştirici gücünü eğlenceli bir şekilde anlatıyor.