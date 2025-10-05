Hafta sonunu evde geçirenlere 5 film önerisi

Hafta sonu evde sakin ve huzurlu geçirmek isteyenler için birbirinden özel 5 film sizi koltuğunuzdan alıp bambaşka yerlere götürecek...

1. KASIMDA AŞK BAŞKADIR – SWEET NOVEMBER (2001) – IMDB: 6.7

Nelson Moss, hayatını işine adamış işkolik bir adamdır. Bir ehliyet sınavında Sara ile tanışır. Sara her ay evini ve kalbini problemli bir adamla paylaşır. Sara, Nelson’a 1 ay boyunca onunla yaşamasını teklif eder. Nelson bu teklifi kabul eder ve aynı evde yaşamaya başlarlar ve birbirlerine aşık olurlar. Sara hayatında ilk kez aşık olmuştur. Ancak Nelson’ın bilmediği şey, Sara’nın kanser olduğudur.

2. ELVEDA LAS VEGAS – LEAVİNG LAS VEGAS (1995) – IMDB: 7.5

Ben Anderson, yakın zamanda işinden kovulmuştur ve karısı, onu çocuğunu yanına alıp terk etmiştir. Zaten alkolik olan Ben, bu olaylardan sonra daha çok içmeye başlayacaktır. Ancak hayatına giren Sara adındaki fahişe, Ben’in hayata çok daha farklı bakmasına sebep olacaktır.

3. YOLUN SONU – THE END OF THE TOUR (2015) – IMDB: 7,3

Düşündürücü filmler arasında yer alan The End Of The Tour, yazar David Foster Wallace ve onunla röportaj yapan gazeteci David Lipsky’nin gerçek hikayesini konu alıyor.

4. KARDAKİ İZLER – WİND RİVER (2017) – IMDB: 7,7

ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi izcisi Cory Lambert ve çaylak FBI ajanı Jane Banner, Kızılderili bölgesinde işlenen bir cinayeti araştırırlar. Öldürülen genç kızın öcünü almak için çıktıkları bu yolda birbiri ardına dizilmiş gizemler ile karşılaşırlar.

5. PHANTOM THREAD (2017) – IMDB: 7,5

Ünlü terzi Reynolds Woodcock ve kız kardeşi Cyril, İngiltere’nin önde gelen insanlarını giydirerek kendi tarzlarını yansıtmaktadır. Bekar olan Woodcock, hayatındaki kadınlarla sadece arkadaşlık kurmaktadır. Ancak, Alma Reynolds isimli genç kadın onun karşısına çıktığında işler değişecektir. Alma, çok kısa sürede Woodcock’ı etkilemeye başarır ve onun ilham perisi olur. Ancak Woodcock’ın düzenli hayatı, aşık olması ile birlikte altüst olur.