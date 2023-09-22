Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:56

Güncelleme: 22.09.2023 - 09:56

Hakikat ve Adalet filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tanel Toom üstleniyor. Peki, Hakikat ve Adalet filminin konusu ne? Hakikat ve Adalet filminin oyuncuları kim?

INDIANA JONES: KAMÇILI ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Robber's Rise'ın tavizsiz yeni sahibi, yoksul toprakları hayallerindeki bayındır çiftliğe dönüştürmek, Tanrı'nın terk ettiği bir yere gerçeği ve adaleti getirmek için çok çalışarak, kindar komşusuyla, kendi ailesi ve inançlarıyla mücadele etmek zorundadır.

INDIANA JONES: KAMÇILI ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Priit Loog

Ester Kuntu

Priit Võigemast

Maiken Pius

Simeoni Sundja

Indrek Sammul

Marika Vaarik

Maria Ehrenberg

Ott Raidmets

INDIANA JONES: KAMÇILI ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hakikat ve Adalet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.