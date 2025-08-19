Haklı Şüphe (Reasonable Doubt) filminin konusu ne? Haklı Şüphe filminin oyuncuları kim?

Haklı Şüphe filminin yönetmen koltuğunda Peter P. Croudins oturuyor. Filmin senaristliğini Peter A. Dowling üstleniyor. Peki, Haklı Şüphe filminin konusu ne? Haklı Şüphe filminin oyuncuları kim?

HAKLI ŞÜPHE FİLMİNİN KONUSU NE?

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan savcı Mitch Brockton (Dominic Cooper), son derece güzel bir yaşam sürmektedir. Bir gün ölümcül bir araba kazasını araştırmak üzere görevlendirilir. Cinayetle suçlanan Davis'in (Samuel L. Jackson) masum olduğuna inanan Brockton Davis'in serbest kalmasını sağlar, ancak Davis'in bir sırrı vardır ve bu sır başarılı savcının hayatındaki her şeyi alt üst etmeye başlayacaktır.

HAKLI ŞÜPHE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Samuel L. Jackson

Dominic Cooper

Erin Karpluk

Gloria Reuben

Ryan Robbins

Dylan Taylor

Philippe Brenninkmeyer

Lane Styles

Kelly Wolfman

HAKLI ŞÜPHE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Haklı Şüphe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.