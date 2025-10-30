Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin son bölümünde ne oldu? Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman?

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Melek’in, herkesin ortasında Serhat’tan boşanmak istediğini söylemesi, ikili arasındaki ilişkiyi çıkmaza sokar. Öte yandan, Meryem’in Melek’in peşine adam taktığını öğrenen Serhat, Kordağlılar’a karşı harekete geçer, Ancak Halim’in, Kordağlılar’la birlikte Hilmi üzerinden kurduğu şantaj oyunu Serhat’ı köşeye sıkıştırır. Serhat, hem Hilmi’yi korumak hem de bu kirli planı bozmak için Akif’le birlikte beklenmedik bir hamle yapar.

Melek’in boşanma kararı, onu konaktan göndermeyi kafasına koyan Yıldız’ın işine yarasa da, işi şansa bırakmak istemeyen Yıldız, Melek’i tamamen uzaklaştırmak için yeni hamleler yapmaktan geri durmaz.

Diğer yandan, Sevde’nin geçmişe dair tehditleri Sultan ve Meryem için giderek daha tehlikeli bir hal alır. Artık ikisinin de tek bir amacı vardır: Ne pahasına olursa olsun, Melek’le ilgili sırrın ortaya çıkmasını engellemek.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Melek’in konakta kalmaya karar verip Sultan’ın halefi olduğunu ilan etmesi, konakta yeni bir dengeler savaşının başlamasına neden olur. Konağın hanımı olmak, Sultan’ın yerini almak için Melek ve Yıldız arasında yeni bir mücadele başlar. Konağın hanımının kim olacağına dair son sözü ise Serhat söyleyecektir. Bu mücadelede ilk adım Yıldız’dan gelir; iki aile arasındaki buzları eritmek amacıyla Kordağlılar ve Yelduranlar arasında bir yemek organize eder. Ancak Melek’in de bu yemek için kendi planları ve sürprizleri vardır.

Sultan ise Meryem’le birlikte yaptığı Sevde’yi ortadan kaldırma planı için Yusuf’u görevlendirir. Şimdi Yusuf, vicdanı ve Sultan’a olan sadakati arasında bir tercih yapmak zorundadır. Diğer yandan madenin olduğu araziden çıkan tarihi eserler,Kordağlılar ve Yelduranlar arasında yeni bir çatışmaya neden olur. Bu durumu kendi lehine çevirmek isteyen Kordağlılar, Akif ile iş birliği yapma yoluna giderler.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin yeni bölümü 30 Ekim Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.