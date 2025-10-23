Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Halef dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Melek’in, herkesin ortasında Serhat’tan boşanmak istediğini söylemesi, ikili arasındaki ilişkiyi çıkmaza sokar. Öte yandan, Meryem’in Melek’in peşine adam taktığını öğrenen Serhat, Kordağlılar’a karşı harekete geçer, Ancak Halim’in, Kordağlılar’la birlikte Hilmi üzerinden kurduğu şantaj oyunu Serhat’ı köşeye sıkıştırır. Serhat, hem Hilmi’yi korumak hem de bu kirli planı bozmak için Akif’le birlikte beklenmedik bir hamle yapar.

Melek’in boşanma kararı, onu konaktan göndermeyi kafasına koyan Yıldız’ın işine yarasa da, işi şansa bırakmak istemeyen Yıldız, Melek’i tamamen uzaklaştırmak için yeni hamleler yapmaktan geri durmaz.

Diğer yandan, Sevde’nin geçmişe dair tehditleri Sultan ve Meryem için giderek daha tehlikeli bir hal alır. Artık ikisinin de tek bir amacı vardır: Ne pahasına olursa olsun, Melek’le ilgili sırrın ortaya çıkmasını engellemek.

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Serhat’ın, Yıldız’ı konaktan göndermemeye karar vermesi, Melek’le olan ilişkisini yeniden çıkmaza sokar. Bu durumdan güçlenerek çıkan Yıldız ise amaçları doğrultusunda Akif’e bir ittifak teklifinde bulunur.

Serhat, Aşır’dan eline sıkılan kurşunun intikamını almıştır ancak Ziyan Ağa’nın bu olaya sessiz kalmaya niyeti yoktur. Ortalık yeniden karışmak üzeredir.

Sevde, Ziyan Ağa’nın tehditlerinden kendini korunmak için Meryem’e geçmişin karanlık sırlarını açar; bu durum, Meryem’in asıl hedefini Melek’e çevirmesine neden olur.

Öte yandan Hilmi ve Nergis’i kaçıranların derdi yalnızca Hilmi’nin kumar borcu değildir; perde arkasında daha büyük bir hesap vardır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin 6. bölümü 23 Ekim Perşembe akşamı NOW TV ekranlarında yayımlanacak.