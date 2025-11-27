Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Serhat’ın ani tutuklanması konakta büyük bir sarsıntı yaratır. Melek ve Yıldız, Sultan’ın tüm engellemelerine rağmen karakoldaki Serhat’a ulaşmak için birlikte harekete geçer. Ancak karakola vardıklarında, Serhat’ı görmeye gelen Yıldız, içinde bulunduğu durumun acı gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Serhat’ı cezaevine girmesine engel olacak delil Ziyan Ağa’nın elindedir. Fakat Ziyan Ağa’nın teklifine direnen Serhat, boyun eğmemekte kararlıdır. Melek’in ise Serhat’ı kurtarmak için kurduğu planı gerçekleştirmek için hedefinde Nida vardır.

Serhat, boyun eğmeyi reddedip hapis yatmayı göze alırken; Yıldız ve Dalyan’ın beklenmedik hamlesi tüm dengeleri altüst eder.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Serhat, Yıldız’ın mektubunu okuduğunda, onun kendisi için göze aldığı fedakârlık karşısında derinden sarsılır. Yıldız’ın sırf onun hapse girmemesi için kendini feda etmesine razı olmaz ve hem Yıldız’ı hem de Dalyan’ı bulmak için harekete geçer.

Kordağlılar ise yaşananları namus meselesi sayar. Böylece, ortak hedefleri Yıldız ve Dalyan olan ezeli düşmanlar Serhat ve Aşır, ilk kez sırt sırta vermek zorunda kalır. Serhat ve Aşır’ın nefesini ensesinde hisseden Dalyan, çareyi Akif’te bulur.

Serhat ve Aşır ikiliyi her yerde ararken, Melek de Serhat’a destek olur ve Yıldız’ın bulunmasına yardım eder. Ancak bu iyi niyetli çaba, Melek’in başını yeni dertlere sokacaktır. Artık tüm dengeler altüst olmuş, hem konağın içinde hem de iki aile arasında geri dönüşü olmayan bir süreç başlamıştır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin yeni bölümü 27 Kasım akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.