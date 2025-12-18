Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Dalyan’ın ifadesinin ardından Serhat, Yıldız’ı yeniden konağa götürmek ister. Ancak Yıldız’ın bir şartı vardır: Üniversiteye gidip eğitimini tamamlamak ve kendi ayakları üzerinde durmak. Serhat bu şartı kabul eder; Yıldız’ın eğitim hayatını sürdürmesi için her türlü desteği vereceğini söyleyerek onu tekrar konağa getirir.

Fakat Yıldız’ın Dalyan’la kaçışını hazmedemeyen Sultan ve onları koyun koyuna gören Melek, Yıldız’ın konakta kalmasına karşı çıkar. Bu durum konağın içinde büyük bir gerilime ve kaosa yol açar.

Bu sırada Ziyan’ın yıllardır gizlediği sır açığa çıkar ve herkesin üzerine kurduğu düzenin aslında koca bir yalan olduğu anlaşılır. Bu gerçekle birlikte Yelduran ve Kordağlı aileleri arasında tüm dengeleri bozacak yeni bir çatışma başlar.

Diğer yandan Nergis’in, Sevde’den öğrendiği sırla araya girmesi, Serhat’ın vereceği kararları derinden etkileyecektir.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Serhat’ın ani boşanma kararının ardında yatan gerçeği öğrenen Melek, ilişkilerini bu noktaya sürükleyen kişinin kim olduğunu öğrendiğin de büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Melek’i bekleyen tek süpriz bu değildir. Nergis’in, Melek’in gerçek babasının Ziyan olduğunu öğrenmesi, işleri iyice karıştırır. Bu büyük sırrın ortaya çıkmasını istemeyen Sultan ve Meryem Nergis’i susturmak için harekete geçer.

Serhat’ın, toprak karşılığında kan davasını tamamen bitirmesi ise iki aile arasında yeni bir dönemin kapılarını aralar. Bu barış, sadece aileleri değil, tüm Urfa’yı derinden etkileyen bir gelişmedir. Öte yandan Aşır’dan kurtulmanın yolunu arayan Akif’in, Aşır ve Hicran’ı birlikte görmesi, Akif’in eline hiç beklemediği güçlü bir koz verir.

Yıldız ile Serhat’ın evliliği ise artık kan davasını sona erdirmek gibi bir anlam taşımamaktadır. Bu durum, en büyük hedefi eğitimini tamamlamak olan Yıldız’ı büyük bir korkuyla baş başa bırakır: Serhat’ın onu boşayacağı endişesiyle ondan uzak durmaya çalışır. Ancak Serhat’ın Yıldız hakkında düşündükleri, onun sandığından çok daha farklıdır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin yeni bölümü 18 Aralık akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.