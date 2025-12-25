Halef dizisi 14. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Serhat’ın ani boşanma kararının ardında yatan gerçeği öğrenen Melek, ilişkilerini bu noktaya sürükleyen kişinin kim olduğunu öğrendiğin de büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Melek’i bekleyen tek süpriz bu değildir. Nergis’in, Melek’in gerçek babasının Ziyan olduğunu öğrenmesi, işleri iyice karıştırır. Bu büyük sırrın ortaya çıkmasını istemeyen Sultan ve Meryem Nergis’i susturmak için harekete geçer.

Serhat’ın, toprak karşılığında kan davasını tamamen bitirmesi ise iki aile arasında yeni bir dönemin kapılarını aralar. Bu barış, sadece aileleri değil, tüm Urfa’yı derinden etkileyen bir gelişmedir. Öte yandan Aşır’dan kurtulmanın yolunu arayan Akif’in, Aşır ve Hicran’ı birlikte görmesi, Akif’in eline hiç beklemediği güçlü bir koz verir.

Yıldız ile Serhat’ın evliliği ise artık kan davasını sona erdirmek gibi bir anlam taşımamaktadır. Bu durum, en büyük hedefi eğitimini tamamlamak olan Yıldız’ı büyük bir korkuyla baş başa bırakır: Serhat’ın onu boşayacağı endişesiyle ondan uzak durmaya çalışır. Ancak Serhat’ın Yıldız hakkında düşündükleri, onun sandığından çok daha farklıdır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Melek, Serhat ile Yıldız’ın giderek yakınlaştığını görmesine rağmen Sultan’la yaptığı anlaşmaya sadık kalarak konaktan ayrılmamaya karar verir. Hem Serhat’ı yeniden kazanmak hem de ailenin hanımağası olabilmek için Sultan’ın verdiği akılcı ama tehlikeli tavsiyelere kulak verir. Ancak Yıldız bu ittifaka karşı boş durmaz; Serhat’ın sevgisini pekiştirmek ve Melek’i tamamen devre dışı bırakmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

Diğer yandan Serhat’ın Kordağlılar’dan kan parası olarak aldığı topraklar, Yelduranlar’ı Urfa’nın en geniş araziye sahip ailesi haline getirir. Bu güç, Serhat’ın ağalar meclisinde Ziyan Ağa’nın yerine geçmesi için önemli bir zemin oluşturur. Ancak Serhat’ın düzeni değiştirme çabası ve Yelduranlar’a karşı giderek sertleşen, onur kırıcı tavırları Aşır’ın sabrını taşıracak; Aşır’ın Serhat’a karşı can acıtıcı bir hamle yapmasına neden olacaktır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin yeni bölümü 25 Aralık akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.