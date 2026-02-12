Halef dizisi 20. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Serhat ve Yıldız’ın yakınlaşmasına tanık olan Yıldırım, bu tehlikeli sırrı elinde büyük bir koza dönüştürür. İkisini de köşeye sıkıştırmak için vakit kaybetmeden harekete geçen Yıldırım’ın kurduğu sinsi planın kilit ismi ise Meryem olacaktır. Yaşanan sarsıcı gelişmelerin gölgesinde, Yıldız’ın nerede kalacağı meselesi tam bir yılan hikayesine dönecektir. Diğer yanda Melek ve Sultan’ın kurduğu sahte riskli gebelik oyunu, her adımda biraz daha ayaklarına dolanmaktadır. Akif’in şantajının ardından gerçeği Sevde’nin de öğrenmesi, Sultan ve Melek’in daha çok sıkışmasına sebep olacaktır. Kızının Sultan’a benzemesinden derin endişe duyan Sevde’nin bu büyük yalana tepkisi Melek ve Sultan için ağır sonuçlara neden olacaktır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Serhat’ın sahte riskli gebelik olayını öğrenmesi, Melek ve Sultan’ı köşeye sıkıştırır. Bu büyük ifşa, iki kadın arasında yeni bir hesaplaşmanın ﬁtilini ateşler. Köşeye sıkışan sadece onlar değildir; Yıldırım, tanık olduğu öpüşmenin karşılığında Yıldız’a çok ağır yaptırımlarla ödetmeye kararlıdır. Yıldırım’ın yaptığı şantaj, Serhat’ı hamlesiz bıraksa da Serhat pes etmez. Ziyan Ağa ve Yıldırım’ı bitirecek o kritik açığı bulmak için tehlikeli bir misilleme başlatır. Ancak Aşır’ın beklenmedik hamlesi, tüm dengeleri bozarak işleri bambaşka ve geri dönülemez bir boyuta taşıyacaktır. Herkes için kaderin yeni perdesi açılacaktır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin yeni bölümü 12 Şubat Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.