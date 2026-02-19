Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Serhat’ın sahte riskli gebelik olayını öğrenmesi, Melek ve Sultan’ı köşeye sıkıştırır. Bu büyük ifşa, iki kadın arasında yeni bir hesaplaşmanın ﬁtilini ateşler. Köşeye sıkışan sadece onlar değildir; Yıldırım, tanık olduğu öpüşmenin karşılığında Yıldız’a çok ağır yaptırımlarla ödetmeye kararlıdır. Yıldırım’ın yaptığı şantaj, Serhat’ı hamlesiz bıraksa da Serhat pes etmez. Ziyan Ağa ve Yıldırım’ı bitirecek o kritik açığı bulmak için tehlikeli bir misilleme başlatır. Ancak Aşır’ın beklenmedik hamlesi, tüm dengeleri bozarak işleri bambaşka ve geri dönülemez bir boyuta taşıyacaktır. Herkes için kaderin yeni perdesi açılacaktır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ziyan ve Yıldırım’ın sınırdan kaçırdığı silahları ele geçiren Serhat, kurduğu üstünlükle ikiliyi köşeye sıkıştırır. Bu çıkmazdan kurtulmak için ona karşı büyük bir koz arayan Yıldırım ve Ziyan, sinsi ve tehlikeli bir planı devreye sokar. Ancak Serhat’ın da bu planı bozacak bir hamlesi vardır.

Melek’in sahte riskli gebelik yalanının deşifre olmasıyla Serhat ve Yıldız arasındaki tüm engeller kalkmış gibi görünür. Fakat Aşır’ın yapacağı sarsıcı itiraf, Yıldız’ın kurduğu hayalleri bir anda yerle bir edecektir. Melek ise söylediği yalanın bedelini, tahmin ettiğinden çok daha ağır ödemek zorunda kalır.

Diğer yanda Nida’ya gelen gizemli mesajı öğrenen Aşır, geri dönüşü olmayan ölümcül bir kararın eşiğine gelir. Hicran’ın bu kanlı hesaplaşmadaki gerçek rolünün ortaya çıkmasıyla olayların seyri tamamen değişir; herkes için yeni bir savaş başlar.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin 21. bölümü 19 Şubat Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.