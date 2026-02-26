Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ziyan ve Yıldırım’ın sınırdan kaçırdığı silahları ele geçiren Serhat, kurduğu üstünlükle ikiliyi köşeye sıkıştırır. Bu çıkmazdan kurtulmak için ona karşı büyük bir koz arayan Yıldırım ve Ziyan, sinsi ve tehlikeli bir planı devreye sokar. Ancak Serhat’ın da bu planı bozacak bir hamlesi vardır.

Melek’in sahte riskli gebelik yalanının deşifre olmasıyla Serhat ve Yıldız arasındaki tüm engeller kalkmış gibi görünür. Fakat Aşır’ın yapacağı sarsıcı itiraf, Yıldız’ın kurduğu hayalleri bir anda yerle bir edecektir. Melek ise söylediği yalanın bedelini, tahmin ettiğinden çok daha ağır ödemek zorunda kalır.

Diğer yanda Nida’ya gelen gizemli mesajı öğrenen Aşır, geri dönüşü olmayan ölümcül bir kararın eşiğine gelir. Hicran’ın bu kanlı hesaplaşmadaki gerçek rolünün ortaya çıkmasıyla olayların seyri tamamen değişir; herkes için yeni bir savaş başlar.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yıldız, Melek’le kardeş olduğu gerçeğini öğrendikten sonra hayatının en zor kararlarını verir. Serhat’tan uzak durup Yıldırım’la evlenmeyi seçer. Ancak bu karar, Serhat’ı ikna etmeye yetmez. Yıldız’ın sevgisinden hâlâ umudu kesmeyen Serhat, bu kararın arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için elindeki silah kozunu kullanarak Yıldırım’ı parmaklıklar arkasına göndermeye kararlıdır.

Serhat’ı durdurmak isteyen Yıldız ise çareyi Aşır’dan yardım istemekte bulur. Fakat Kordağlı Konağı’na döndüğünde kendini Meryem, Aşır ve Nida arasındaki gerilimin tam ortasında bulacaktır.

Evladıyla sınanan Melek, Serhat’tan vazgeçtiğini söyleyen Yıldız’dan bunun bir kanıtını ister. Yıldız’ın bu kanıt için atacağı adım ise Serhat için geri dönülemez, acı dolu bir sonun fitilini ateşler.

Öte yandan Yelduran Konağı’nın karanlık dehlizlerinde Kadı’nın, Hicran üzerinden sakladığı büyük sırrın perdeleri aralanmaya başlar. Bu gizeme ortak olan yeni isimlerin ortaya çıkışı, tüm dengeleri altüst edecektir.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin 22. bölümü 26 Şubat Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.