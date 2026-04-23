Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yıldız’ın annesi Ayten, Urfa’ya gelişiyle beraber heybesinde sakladığı pek çok gizemi de beraberinde getirir. Ancak bu sırlar eşliğinde Yıldız’ın geleceğine dair kurduğu planlar hiç de iyi niyetli değildir. Nihayet annesine kavuşacak olmanın heyecanını yaşayan Yıldız ise; Ayten ve Sultan arasında kurulan sinsi çıkar ortaklığının asıl kurbanı seçildiğinden henüz habersizdir.

Ayten’in Urfa’ya gelmesi sadece Yelduran Konağı’nı değil, Kordağlı Konağı’nı da etkilemiştir.

Serhat’ın, Ziyan Ağa’nın cezasını çekmesi için Salim’e ifade verdirip onu içeri attırması, Kordağlı Konağı’nda bir otorite boşluğuna sebep olur. Dalyan ve Aşır’ın iktidar mücadelesi içinde bebeğinin tehlikede olduğunu hisseden Melek’in önünde ise iki seçenek vardır: Ya Serhat’ın himayesi altında Yelduran Konağı’na geri dönecek ya da Yıldırım’ın ona yaptığı teklifi kabul edecektir. Diğer yandan kimsenin istemediği Aşır ve Hicran aşkı, artık sinsi entrikaların değil, doğrudan kurşunların hedefi olacaktır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Aşır’ın vurulmasının ardından hastaneye yetiştirilir; ancak o sırada hastanede cerrah yoktur. Aşır’ı hayatta tutmak için Serhat Ağa yeniden ameliyat masasına dönmek zorunda kalır.

Ziyan’ın hapiste olması ve Aşır’ın vurulmasıyla Kordağlılarcephesindeki otorite boşluğu iyice belirginleşir. Bu otorite boşluğunda, Ziyan’ın belirlediği yeni isim tam bir şok etkisi yaratır. Ziyan, verdiği bu kararla kendi hayatını tehlikeye atar.

Diğer yandan Serhat, Aşır’ı vuranın peşine düşerken bu konuda fevri hareket eden Yıldız ile karşı karşıya gelir. Yıldız’ın bu beklenmedik hareketi Melek’in elini güçlendirir.

Tüm bunlar yaşanırken Akif ile Nida’nın ilişkisi de artık gün yüzüne çıkmaya başlar. Bu ilişkinin açığa çıkmasına neden olan Hicran ise başına gelecek felaketten habersizdir.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin 29. bölümü 23 Nisan Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.