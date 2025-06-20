Hanzo filminin yönetmen koltuğunda Zeki Ökten oturuyor. Filmin senaristliğini Suphi Tekniker üstleniyor. Peki, Hanzo filminin konusu ne? Hanzo filminin oyuncuları kim?
HANZO FİLMİNİN KONUSU NE?
Bebekken kaybolan ve vahşi ormanda ayılar tarafından büyütülüp, onlar gibi davranan Hanzo, bir gün kazı için köye gelen bir grup tarafından yakalanır. Şehre getirilen Hanzo, doktorlarca gözetim altında incelenmeye başlanır. İnsanlıktan tamamen uzak ve her davranışı bir hayvan gibi olan Hanzo, doktorların da yardımıyla normale döndürülmeye çalışılır. Ancak bu sefer de ortaya acayip bir kişilik çıkar, üstelik bu kişilik kendisiyle yakından ilgilenen kadın doktoruna aşık olmasıyla işler iyice zıvanadan çıkar.
HANZO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal · Cabbar/Hanzo
Meral Zeren · Hülya
Adile Naşit · Şükriye
Ayşen Gruda · Feride
Mümtaz Ener · Profesör Tacettin Bey
Cevdet Arıkan · Asistan
Ünal Gürel · Cemal
Atilla Ergün · Komiser
Giray Alpan · Ekrem
Muzaffer Civan · Taksici
HANZO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hanzo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.