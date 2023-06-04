Harp Vagonu filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Harp Vagonu filminin IMDb puanı kaç?

1967 yılında vizyona giren Harp Vagonu filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Harp Vagonu filminin konusu nedir? Harp Vagonu filminin oyuncuları kim? Harp Vagonu filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 13:56
Harp Vagonu filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Harp Vagonu filminin IMDb puanı kaç?
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Harp Vagonu (The War Wagon), yönetmenliğini Burt Kennedy, senaristliğini Clair Huffaker’ın üstlendiği, 1967 yapımlı bir Western filmidir.

HARP VAGONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, vurulan, soyulan ve hapsedilen bir adamın, kendisine haksızlık eden adamdan büyük bir altın sevkiyatını çalmak için geri dönmesinin hikayesini konu alıyor.

HARP VAGONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?,

John Wayne

Kirk Douglas

Howard Keel

Robert Walker Jr.

Keenan Wynn

Bruce Cabot

Joanna Barnes

HARP VAGONU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Harp Vagonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.



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