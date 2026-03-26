Merakla beklenen Harry Potter dizisinden ilk fragman geldi. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Harry Potter dizisi oyuncuları kimler?

HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk sezonun 2026 Noel döneminde, yani aralık ayında, HBO Max’te yayınlanacak.

Proje toplamda 10 yıl sürecek.

Her sezon, J.K. Rowling’in bir kitabını anlatacak şekilde tasarlanıyor. Yani uzun soluklu bir Harry Potter evreni kuruluyor.

HARRY POTTER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yeni Harry Potter dizisi oyuncu kadrosu, hem deneyimli isimlerden hem de genç yeteneklerden oluşuyor. Yapımcılar Francesca Gardiner ve Mark Mylod, kadroyu övgüyle anlatarak, “Bu üç özgün oyuncu muhteşem yeteneklere sahip. Ekranda birlikte yaratacakları mucizenin dünya tarafından görülmesi için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İngiliz aktörlerden Nick Frost, Paapa Essiedu, Janet McTeer ve Paul Whitehouse’un katılımı Nisan ayında doğrulanmıştı. Frost, Rubeus Hagrid’i; McTeer, Profesör Minerva McGonagall’ı; Essiedu ise Severus Snape’i canlandıracak.