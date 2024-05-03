Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminin konusu ne? Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminin oyuncuları kim?
Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Harry Potter and the Order of the Phoenix) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminin konusu ne? Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminin yönetmen koltuğunda David Yates oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Goldenberg üstleniyor. Peki, Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminin konusu ne? Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminin oyuncuları kim?
HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI FİLMİNİN KONUSU NE?
“Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı”nda, beşinci öğretim yılı için Hogwarts’a dönen Harry, büyücü camiasının büyük çoğunluğunun onun kötü Lord Voldemort’la karşılaştığını inkar ederek, Lord Voldemort’un döndüğü haberine kulak tıkamayı tercih ettiklerini görür. Hogwarts’ın saygın müdürü Albus Dumbledore’un kendisinin konumunu zayıflatarak yerine geçmek için Voldemort’un döndüğü yalanını söylediğini düşünen Sihir Bakanı Cornelius Fudge, Dumbledore ve Hogwarts öğrencilerinin hareketlerinden haberdar olabilmek için okula yeni bir Karanlık Sanatlara Karşı Savunma öğretmeni atar. Ama Profesör Dolores Umbridge’in Bakanlıktan onaylı savunma büyüsü dersi onları ve tüm büyücü camiasını kendilerini tehdit eden karanlık güçlere karşı ne yazık ki savunmasız bırakır; bu yüzden, arkadaşları Hermione ve Ron’un teşviki üzerine, Harry konuya el atar. Kendilerine “Dumbledore’un Ordusu” adını veren küçük grupla buluşan Harry, onlara Karanlık Güçlere karşı nasıl savunacaklarını öğreterek, bu genç ve cesur büyücüleri kendilerini bekleyen olağanüstü savaşa hazırlar.
HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Daniel Radcliffe
Ralph Fiennes
Richard Griffiths
Brendan Gleeson
Fiona Shaw
Robert Pattinson
Natalia Tena
Adrian Rawlins
Geraldine Somerville
Harry Melling
Jessica Hynes
Kathryn Hunter
Miles Jupp
HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.
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