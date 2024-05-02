Efsane Dörtlü 3 filminin konusu ne? Efsane Dörtlü 3 filminin oyuncuları kim?
Efsane Dörtlü 3 (The Four) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Efsane Dörtlü 3 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Efsane Dörtlü 3 filminin konusu ne? Efsane Dörtlü 3 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Efsane Dörtlü 3 filminin yönetmen koltuğunda Gordon Chan oturuyor. Peki, Efsane Dörtlü 3 filminin konusu ne? Efsane Dörtlü 3 filminin oyuncuları kim?
EFSANE DÖRTLÜ 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
Serinin üçüncü filminde, eşsiz yeteneklere sahip kahraman grubu, Efsane Dörtlü'den usta savaşçı, Kalpsiz, ayrılır. Ekip, imparatorun ordusuyla saldırıya geçip Efendi Zhuge'u Yunshan'ın kalesinden kurtaracaktır.
EFSANE DÖRTLÜ 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ronald Cheng
Collin Chou
Chao Deng
Yifei Liu
Anthony Wong Chau-sang
EFSANE DÖRTLÜ 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Efsane Dörtlü 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.
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