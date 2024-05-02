Efsane Dörtlü 3 filminin konusu ne? Efsane Dörtlü 3 filminin oyuncuları kim?

Efsane Dörtlü 3 (The Four) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Efsane Dörtlü 3 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Efsane Dörtlü 3 filminin konusu ne? Efsane Dörtlü 3 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 21:32
Efsane Dörtlü 3 filminin konusu ne? Efsane Dörtlü 3 filminin oyuncuları kim?
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Efsane Dörtlü 3 filminin yönetmen koltuğunda Gordon Chan oturuyor. Peki, Efsane Dörtlü 3 filminin konusu ne? Efsane Dörtlü 3 filminin oyuncuları kim? 

EFSANE DÖRTLÜ 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Serinin üçüncü filminde, eşsiz yeteneklere sahip kahraman grubu, Efsane Dörtlü'den usta savaşçı, Kalpsiz, ayrılır. Ekip, imparatorun ordusuyla saldırıya geçip Efendi Zhuge'u Yunshan'ın kalesinden kurtaracaktır.

EFSANE DÖRTLÜ 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ronald Cheng

Collin Chou

Chao Deng

Yifei Liu

Anthony Wong Chau-sang

EFSANE DÖRTLÜ 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Efsane Dörtlü 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.


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