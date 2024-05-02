Yayınlanma: 02.05.2024 - 20:05

Güncelleme: 02.05.2024 - 20:05

Ödeşme Zamanı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jesse V. Johnson üstleniyor. Peki, Ödeşme Zamanı filminin konusu ne? Ödeşme Zamanı filminin oyuncuları kim?

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Aksiyon ve dövüş filmlerinin aranan isimlerinden olan Scott Adkins bu filmde de yine izleyiciye güzel bir görsel şölen yaşatmış. Yenilmez serisinin Yuri Boyka'sı bu filmde karşımıza mafya için çalışan bir adamı canlandırıyor. Sıradan bir dövüş eğitmeni olan Scott mafyanın borçlarını tahsil etmekle görevlendirilir. Ama bir müşteri onu suç batağının ve ölümün içerisine çekince işler iyice kızışır.

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Scott Adkins

Tony Todd

Michael Paré

Vladimir Kulich

Louis Mandylor

Jack Lowe

Rustic Bodomov

Esteban Cueto

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ödeşme Zamanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.