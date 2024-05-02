Ödeşme Zamanı filminin konusu ne? Ödeşme Zamanı filminin oyuncuları kim?

Ödeşme Zamanı (The Debt Collector) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ödeşme Zamanı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ödeşme Zamanı filminin konusu ne? Ödeşme Zamanı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 20:05
Ödeşme Zamanı filminin konusu ne? Ödeşme Zamanı filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Ödeşme Zamanı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jesse V. Johnson üstleniyor. Peki, Ödeşme Zamanı filminin konusu ne? Ödeşme Zamanı filminin oyuncuları kim? 

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Aksiyon ve dövüş filmlerinin aranan isimlerinden olan Scott Adkins bu filmde de yine izleyiciye güzel bir görsel şölen yaşatmış. Yenilmez serisinin Yuri Boyka'sı bu filmde karşımıza mafya için çalışan bir adamı canlandırıyor. Sıradan bir dövüş eğitmeni olan Scott mafyanın borçlarını tahsil etmekle görevlendirilir. Ama bir müşteri onu suç batağının ve ölümün içerisine çekince işler iyice kızışır.

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Scott Adkins

Tony Todd

Michael Paré

Vladimir Kulich

Louis Mandylor

Jack Lowe

Rustic Bodomov

Esteban Cueto

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ödeşme Zamanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.


filmler haberleri Film haberleri konusu nedir? haberleri

İlgili Haberler

300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin konusu ne? 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin oyuncuları kim?

300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin konusu ne? 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin oyuncuları kim?
Fury filminin konusu ne? Fury filminin oyuncuları kim?

Fury filminin konusu ne? Fury filminin oyuncuları kim?
Piyano filminin konusu ne? Piyano filminin oyuncuları kim?

Piyano filminin konusu ne? Piyano filminin oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler