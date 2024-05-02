Yayınlanma: 02.05.2024 - 23:32

Güncelleme: 02.05.2024 - 23:32

İlk sezonu ile birlikte büyük bir ilgi toplayan Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Zeytin Ağacı dizisi nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezonu ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...

ZEYTİN AĞACI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ayvalık'ta yeni bir hayata başlayan Ada (Tûba Büyüküstün), Leyla (Seda Bakan) ve Sevgi’nin (Boncuk Yılmaz) karşısına yepyeni sorunlar çıkar. Ada, bir yanda bilim dünyasıyla, diğer yanda ailesinin geçmişiyle uğraşırken, Leyla ise yeni bir iş kurmaya çalışmaktadır. Sevgi'nin ise bu sefer yakınlarından bile sakladığı bir sırrı vardır.

ZEYTİN AĞACI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Tuba Büyüküstün - Ada

Seda Bakan - Leyla

Murat Boz - Toprak

Boncuk Yılmaz - Sevgi

Fırat Tanış - Zaman

Serkan Altunorak - Selim

Rıza Kocaoğlu - Fiko

Füsun Demirel - Muko

ZEYTİN AĞACI DİZİSİ NEREDE YAYIMLANIYOR?

Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezonu ilk sezon gibi Netflix üzerinden izleyicisi ile buluşacak.

ZEYTİN AĞACI DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN GELECEK?

Zeytin Ağacı'nın 2. sezonu, 11 Temmuz'dan itibaren Netflix'te izleyiciyle buluşacak.