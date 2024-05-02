Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Zeytin Ağacı dizisi nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezonu ne zaman gelecek?

Zeytin Ağacı dizisinin konusu ve oyuncuları, nerede ve ne zaman ikinci sezonunun yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Zeytin Ağacı dizisi nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezonu ne zaman gelecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 23:32
Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Zeytin Ağacı dizisi nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezonu ne zaman gelecek?
Abone Ol google-news

İlk sezonu ile birlikte büyük bir ilgi toplayan Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Zeytin Ağacı dizisi nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezonu ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...

ZEYTİN AĞACI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ayvalık'ta yeni bir hayata başlayan Ada (Tûba Büyüküstün), Leyla (Seda Bakan) ve Sevgi’nin (Boncuk Yılmaz) karşısına yepyeni sorunlar çıkar. Ada, bir yanda bilim dünyasıyla, diğer yanda ailesinin geçmişiyle uğraşırken, Leyla ise yeni bir iş kurmaya çalışmaktadır. Sevgi'nin ise bu sefer yakınlarından bile sakladığı bir sırrı vardır.

ZEYTİN AĞACI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Tuba Büyüküstün - Ada

Seda Bakan - Leyla

Murat Boz - Toprak

Boncuk Yılmaz - Sevgi

Fırat Tanış - Zaman

Serkan Altunorak - Selim

Rıza Kocaoğlu - Fiko

Füsun Demirel - Muko

ZEYTİN AĞACI DİZİSİ NEREDE YAYIMLANIYOR?

Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezonu ilk sezon gibi Netflix üzerinden izleyicisi ile buluşacak.

ZEYTİN AĞACI DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN GELECEK?

Zeytin Ağacı'nın 2. sezonu, 11 Temmuz'dan itibaren Netflix'te izleyiciyle buluşacak.


zeytin ağacı haberleri dizi haberleri Netflix haberleri

İlgili Haberler

'Zeytin Ağacı'nın yeni sezon tarihi açıklandı

'Zeytin Ağacı'nın yeni sezon tarihi açıklandı
Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Kimler Geldi Kimler Geçti, Atlas, Sen Büyümeye Bak...

Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Kimler Geldi Kimler Geçti, Atlas, Sen Büyümeye Bak...
Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…

Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler