Hayalimdeki Düğün (Shotgun Wedding) filminin konusu ne? Hayalimdeki Düğün filminin oyuncuları kim?

Hayalimdeki Düğün filminin yönetmen koltuğunda Jason Moore oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Hammer üstleniyor. Peki, Hayalimdeki Düğün filminin konusu ne? Hayalimdeki Düğün filminin oyuncuları kim?
HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİNİN KONUSU NE?
Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Bu durum kutlama için tehlike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir. Düğünde konuklardan biri rehin alınınca işler iyice karışır. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.
HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jennifer Lopez
Josh Duhamel
Lenny Kravitz
Jennifer Coolidge
Cheech Marin
Sônia Braga
Steve Coulter
D'Arcy Carden
Desmin Borges
Selena Tan
Alberto Isaac
Melissa Hunter
Alex Mallari
Tharoth Sam
Héctor Aníbal
HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hayalimdeki Düğün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.