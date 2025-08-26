Hayalimdeki Düğün (Shotgun Wedding) filminin konusu ne? Hayalimdeki Düğün filminin oyuncuları kim?

Hayalimdeki Düğün filminin yönetmen koltuğunda Jason Moore oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Hammer üstleniyor. Peki, Hayalimdeki Düğün filminin konusu ne? Hayalimdeki Düğün filminin oyuncuları kim?

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Bu durum kutlama için tehlike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir. Düğünde konuklardan biri rehin alınınca işler iyice karışır. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jennifer Lopez

Josh Duhamel

Lenny Kravitz

Jennifer Coolidge

Cheech Marin

Sônia Braga

Steve Coulter

D'Arcy Carden

Desmin Borges

Selena Tan

Alberto Isaac

Melissa Hunter

Alex Mallari

Tharoth Sam

Héctor Aníbal

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hayalimdeki Düğün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.