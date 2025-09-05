Hayaller (Drømmer) filminin konusu ne? Hayaller filminin oyuncuları kim?

Hayaller filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Dag Johan Haugerud üstleniyor. Peki, Hayaller filminin konusu ne? Hayaller filminin oyuncuları kim?
HAYALLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Hayaller, ilk kez aşık olan genç bir kadın olan Johanne'nin hikayesini konu ediyor. Johanne, hayatında ilk kez gerçekten aşık olur, hem de öğretmenlerinden birine. Yoğun duygularını unutmamak için onları özenle yazıya döker. Annesi ve büyükannesi Johanne’nın yazdıklarını okuduklarında, ilk başta oldukça samimi içerikler karşısında şok olurlar. Ancak kısa sürede onun edebi potansiyelini fark ederler.
HAYALLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ella Øverbye
Ane Dahl Torp
Selome Emnetu
Ingrid Unnur Giæver
Silje Breivik
Anne Marit Jacobsen
Lars Jacob Holm
Valdemar Dørmænen Irgens
Brynjar Åbel Bandlien
Nadia Bonnevie
Ella Josefine
Sari Kader
HAYALLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
