Hayat Bayram Olsa filminin yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy oturuyor. Filmin senaristliğini Ahmet Üstel, Bülent Oran üstleniyor. Peki, Hayat Bayram Olsa filminin konusu ne? Hayat Bayram Olsa filminin oyuncuları kim?

HAYAT BAYRAM OLSA FİLMİNİN KONUSU NE?

Ateşoğulları ile Barutoğulları aileleri arasında yıllardır süregelen bir kavga vardır. Barutoğulları ailesi, oğulları Doğan'ı bu kavgadan uzak tutabilmek için İstanbul'a gönderir. Ateşoğullarından Musa ise kız Ceylan'ı gözünün önünden ayırmaz. Ceylan'ı yanında çalıştıran Musa, kızını zengin bir adam ile evlendirmeye karar verir. Bu haberi duyan ve kıskanan Barutoğullarından Haşim ise oğlunu evlendirmek için İstanbul'dan yanına çağırır. Yıllar sonra aynı yerde bulunan Doğan ile Ceylan arasında beklenmeyen bir aşk başlayacaktır.

HAYAT BAYRAM OLSA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kadir İnanır

Hülya Koçyiğit

Ali Şen

Hulusi Kentmen

Cevat Kurtuluş

Bilge Zobu

Handan Adalı

Günay Güner

Ahmet Turgutlu

Meral Kurtuluş

HAYAT BAYRAM OLSA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hayat Bayram Olsa filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.