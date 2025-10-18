Hayatımın Maçı filminin yönetmen koltuğunda Bill Paxton oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Frost üstleniyor. Peki, Hayatımın Maçı filminin konusu ne? Hayatımın Maçı filminin oyuncuları kim?

HAYATIMIN MA Ç I FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir golfçü olan Harry Vardon şampiyon bir golfçüye dönüşür ama o olağanüstü yeteneklerine rağmen İngiliz centilmenliğine aykırı izler taşımaktadır.

HAYATIMIN MAÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Shia LaBeouf

Elias Koteas

Josh Flitter

Stephen Dillane

Matthew Knight

Peyton List

Luke Askew

Jonathan Higgins

Marnie McPhail

Robin Wilcock

Eugenio Esposito

Jamie Merling

Gregory Terlecki

Justin Ashforth

HAYATIMIN MAÇI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hayatımın Maçı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.