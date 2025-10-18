Hayatımın Maçı filminin yönetmen koltuğunda Bill Paxton oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Frost üstleniyor. Peki, Hayatımın Maçı filminin konusu ne? Hayatımın Maçı filminin oyuncuları kim?
HAYATIMIN MAÇI FİLMİNİN KONUSU NE?
Genç bir golfçü olan Harry Vardon şampiyon bir golfçüye dönüşür ama o olağanüstü yeteneklerine rağmen İngiliz centilmenliğine aykırı izler taşımaktadır.
HAYATIMIN MAÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Shia LaBeouf
Elias Koteas
Josh Flitter
Stephen Dillane
Matthew Knight
Peyton List
Luke Askew
Jonathan Higgins
Marnie McPhail
Robin Wilcock
Eugenio Esposito
Jamie Merling
Gregory Terlecki
Justin Ashforth
HAYATIMIN MAÇI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hayatımın Maçı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.