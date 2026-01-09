Hayatın Çarkları filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Arief Malinmudo üstleniyor. Peki, Hayatın Çarkları filminin konusu ne? Hayatın Çarkları filminin oyuncuları kim?

HAYATIN ÇARKLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Tan, küçük bir köydeki bir hediyelik eşya atölyesinde çalışan bir yüzük ustasıdır. Torunu Yahya bir tek bunu bilmektedir.

HAYATIN ÇARKLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ahmad Tamimi Siregar

Muzakki Ramdhan

Adinda Thomas

Randy Pangalila

Gilang Dirga

Ricky Komo

Angelica Petra

Upiak Isil

Linda Zubir

Dede Pramayoza

Bima Jousant

Rosmarayu Mokhtar

HAYATIN ÇARKLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hayatın Çarkları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.