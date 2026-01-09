Hayatın Çarkları filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Arief Malinmudo üstleniyor. Peki, Hayatın Çarkları filminin konusu ne? Hayatın Çarkları filminin oyuncuları kim?
HAYATIN ÇARKLARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Tan, küçük bir köydeki bir hediyelik eşya atölyesinde çalışan bir yüzük ustasıdır. Torunu Yahya bir tek bunu bilmektedir.
HAYATIN ÇARKLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ahmad Tamimi Siregar
Muzakki Ramdhan
Adinda Thomas
Randy Pangalila
Gilang Dirga
Ricky Komo
Angelica Petra
Upiak Isil
Linda Zubir
Dede Pramayoza
Bima Jousant
Rosmarayu Mokhtar
HAYATIN ÇARKLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hayatın Çarkları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.