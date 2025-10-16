Haydut filminin yönetmen koltuğunda Barry Levinson oturuyor. Filmin senaristliğini Harley Peyton üstleniyor. Peki, Haydut filminin konusu ne? Haydut filminin oyuncuları kim?
HAYDUT FİLMİNİN KONUSU NE?
Bruce Willis ve Cate Blanchett'in başrolünde yer aldığı yapımda, iki soyguncu kaçırdıkları kıza aynı anda aşık olunca tüm planları suya düşer.
HAYDUT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bruce Willis
Billy Bob Thornton
Cate Blanchett
January Jones
Stacey Travis
HAYDUT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Haydut filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.