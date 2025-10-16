Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.10.2025 18:20:00
Haber Merkezi
Haydut (Bandits) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Haydut filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Haydut filminin konusu ne? Haydut filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Haydut filminin yönetmen koltuğunda Barry Levinson oturuyor. Filmin senaristliğini Harley Peyton üstleniyor. Peki, Haydut filminin konusu ne? Haydut filminin oyuncuları kim?

HAYDUT FİLMİNİN KONUSU NE?

Bruce Willis ve Cate Blanchett'in başrolünde yer aldığı yapımda, iki soyguncu kaçırdıkları kıza aynı anda aşık olunca tüm planları suya düşer.

HAYDUT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Billy Bob Thornton

Cate Blanchett

January Jones

Stacey Travis

HAYDUT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Haydut filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.

