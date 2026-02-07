"Hayır" demek sağlıklı sınırların temelidir. Ancak bazı burçlar için bu kelimeyi söylemek, suçluluk duygusunu beraberinde getirir. İşte, 'hayır' demekte zorlanan 3 burç...

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)

Herkesi memnun etmeye çalışan Terazi burcu, çatışmadan kaçmak için istemediği şeylere bile “evet” diyebilir.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Empatisi yüksek Balık burcu, karşısındakinin üzülmesini kendi üzülmesi gibi hisseder. Bu yüzden sınır koymakta zorlanır.

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Sevdiklerine karşı fazlasıyla koruyucu olan Yengeç burcu, fedakârlık yapmayı görev gibi görür.