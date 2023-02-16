Hedefteydi.. Oktay Kaynarca'nın ATV'deki dizisiyle ilgili aranan soruya yanıt

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 21:07

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 21:07

Deprem felaketi nedeniyle bir çok dizi ekrandan çekilmişti. Çok sayıda TV dizisi içinde set durmuştu. Oktay Kaynarca ise yaptığı açıklamalarla bir anda gündem olmuş ve çok sayıda kişi tepki göstermişti.

OKTAY KAYNARCA NE DEMİŞTİ?

Oktay Kaynarca, Sinema Emekçileri Sendikası’nın başlattığı “Setler dursun” kampanyası üzerine bir açıklama yapmış ve sözleri büyük tepki çekmişti.



Oktay Kaynarca açıklamasında “Biz deprem bölgesi için elimizden gelenin fazlasını zaten yapıyoruz, saatlerde AHBAP derneğinde yardım topladım. Setteki jeneratör gibi teknik malzemeleri bölgeye gönderdik ama setler dursun demek yaptığımız işi hafife almak demek… Bu yüzden sendikanın tavrını yanlış buluyorum. Bankalar, fabrikalar duruyor mu?” ifadelerine yer vermişti.

PINAR DENİZ ÇİLEDEN ÇIKMIŞTI

Öte yandan Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz ise devam eden setlere tepki göstermişti.

Birsen Altuntaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Ülke bu haldeyken çalışan dizi setleri olduğu bilgisi geliyor. Her şeyin para olmadığını anlamanız için ölmeniz mi gerekiyor! Yapmayın Allah aşkına...'' ifadelerini kullandı.

''LÜTFEN İSİM VERİN''

Son dönemlerde Yargı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, bu paylaşıma kayıtsız kalamadı. Deniz, ''Lütfen isim verin ki o yapım şirketleriyle bir daha çalışmayalım'' diyerek tepkisini gösterdi.

TELEVİZYONLAR NORMAL AKIŞA DÖNDÜ

Televizyon kanalları normal yayın akışına dönerken dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu. Oktay Kaynarca'nın ATV'de yayınlanan ''Ben Bu Cihana Sığmazam'' dizisi 21 Şubat 2023 tarihinde ekranda olacak.