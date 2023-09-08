Hepsini Öldür filminin konusu ne? Hepsini Öldür filminin oyuncuları kim?
Hepsini Öldür (Kill'em All) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hepsini Öldür filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hepsini Öldür filminin konusu ne? Hepsini Öldür filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hepsini Öldür filminin yönetmen koltuğunda Raimund Huber oturuyor. Senaristliğini Ken Miller üstleniyor. Peki, Hepsini Öldür filminin konusu ne? Hepsini Öldür filminin oyuncuları kim?
HEPSİNİ ÖLDÜR FİLMİNİN KONUSU NE?
Ele geçirilen uluslararası suikastçiler Ölüm Odası diye bilinen yüksek teknolojili bir sığınağa hapsolurlar. Bu cehennemden kurtulmak için birbirleriyle duello yapmak, ninjalarla dövüşmek ve maskeli manyaklarla savaşmak zorundadırlar. Bu mücadeleden sağ çıkarlarsa, karşısına çıkanı öldürmek için hiçbir engel tanımayan Snakehead ile karşılaşacaklar...
HEPSİNİ ÖLDÜR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Johnny Messner
Ammara Siripong
Chia-Hui Liu
Brahim Achabbakhe
Erik Markus Schuetz
Tim Man
Joe Lewis
HEPSİNİ ÖLDÜR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hepsini Öldür filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.
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