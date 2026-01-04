Her Gönülde Bir Aslan Yatar filminin yönetmen koltuğunda Osman Fahir Seden oturuyor. Filmin senaristliğini Ahmet Üstel üstleniyor. Peki, Her Gönülde Bir Aslan Yatar filminin konusu ne? Her Gönülde Bir Aslan Yatar filminin oyuncuları kim?
HER GÖNÜLDE BİR ASLAN YATAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Zeynel polis olmak isteyen bir bekçidir. Danyal ise fabrikada çalışmaktadır. Zeynel ve Danyal'ın ilkokul diplomasına ihtiyacı vardır. Zeynel, Danyal için yaptığı fedakarlık sonucu polis olamaz. Mahalleli ise Zeynel'in polis olmayı hak ettiğini göstermek için elinden geleni yapmaktadır.
HER GÖNÜLDE BİR ASLAN YATAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Zeki Alasya - Zeynel
Metin Akpınar - Danyal
Selma Güneri - Şükran
Hulusi Kentmen - Komiser Hulusi
Perran Kutman - Nermin
Ali Şen - Fırıncı
Gülten Ceylan - Öğretmen Necla
Baki Tamer - Emniyet Amiri
Mehmet Emre - Hasan
HER GÖNÜLDE BİR ASLAN YATAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Her Gönülde Bir Aslan Yatar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.