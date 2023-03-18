Herkes çok üzülmüştü. Birce Akalay'dan iyi haber geldi..

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 23:52

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 23:52

Kuş uçuşu dizisi, netflix platformunda en çok izlenen diziler arasında yer almıştı. Diziyle ilgili bazı haber sitelerinde 2.sezon onayı verilmediğine yönelik iddialar yer almıştı.

BİRCE AKALAY HAYRANLARI ÜZÜLMÜŞTÜ

İddialara Birce Akalay hayranları çok üzülmüştü. Ancak iddialar doğru çıkmadı. Netflix dizinin yeni sezonları için devam kararı aldı.

BİRCE AKALAY'DAN İYİ HABER

Dizinin 3.sezon çekimlerine başlandığını Birce Akalay'da doğruladı. Birce Akalay hayranları gelen bu habere çok sevindiler.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; Ay Yapım'ın Netflix imzalı dizisi Kuş Uçuşu'nun ekibi 3. sezon için sete çıktı.

Kuş Uçuşu dizisi Netflix’in en sevilen yerli içeriklerinin başında geliyor. Meriç Acemi’nin muhteşem kaleminden çıkan dizi Birce Akalay ve Miray Daner gibi 2 güçlü kadın oyuncuyu bir araya getirdi. Dizinin 3. sezonunu sektörün başarılı ismi Burak Müjdeci yönetiyor.

Henüz 2. sezonu yayınlanmayan dizinin 3. sezonu da 2.’si kadar sürprizli olacak. İkinci sezonda Lale’nin (Birce Akalay) koltuğunu ele geçiren Aslı (Miray Daner) arasında izleyenleri çok şaşırtacak bir bağ kurulacak.

4.SEZON OLACAK MI?

Öte yandan Kuş Uçuşu dizisinin 4.sezonu olacak mı çok merak ediliyor. Cumhuriyet'in edindiği bilgilere 2.sezondaki reyting sonuçları sonrasında Netflix yönetimi kararını verecek. Eğer 2.sezonda da reytingler yüksek gelirse dizinin hemen 4.sezon çekimlerine başlanacak.