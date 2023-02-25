Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Herkül: Efsane Başlıyor oyuncuları kimler?
Herkül: Efsane Başlıyor filmi televizyon ekranlarında filmseverler ile buluşacak. Ünlü oyuncuların başrollerinde yer aldığı filmin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki, Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu ne? Ne zaman çekildi? Efsane Başlıyor oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Renny Harlin'in üstlendiği Herkül: Efsane Başlıyor filmi televizyon ekranlarında filmseverlerle buluşmasının ardından merak konusu oldu. Filmseverler film hakkında merak ettiği soruları arama motorlarında aratmaya başladı. İşte, Herkül: Efsane Başlıyor filmi hakkında merak edilenler...
HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR KONUSU NE?
Milattan önce 1200 yılında, antik Yunan şehirlerinden birindeyiz. Dünyada yaşayan kraliçelerden biri, Zeus'un cazibesine kapılır ve ondan bir çocuğu olur. Herkül adını verdikleri bu prens için öngörülen kaderde, zalim kralın hanedanlığını sona erdireceği ve şehre düzen getireceği yer almaktadır. Aradan yıllar geçer, kim olduğunu ve aslen nereden geldiğini bilmeyen Herkül'ün istediği tek şey Girit prensesinin aşkına karşılık vermesidir; ne var ki güzel prensesin daha önce kardeşine söz vermiş olması işleri karıştırır. Herkül tam da bu esnada gerçek kimliği ve kaderiyle yüzleşir. Artık önünde iki yol vardır. Herkül, ya aşkına sahip çıkıp güzel prensesle şehirden kaçmak ya da daha önce çizilmiş olan kaderini takip edip bir kahraman olmayı seçmek zorundadır. Kahramanlığa giden yol ise yabancıların tahmin edilemez tuzakları ve tanrıların gazabıyla doludur.
HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR OYUNCULARI KİMLER?
Kellan Lutz - Herkül
Gaia Weiss - Hebe
Scott Adkins - Amfitriyon
Roxanne McKee - Alkmene
Liam Garrigan - İfiklis
Liam McIntyre - Sotiris
Rade Šerbedzija - Chiron
Johnathon Schaech - Tarak
Luke Newberry - Agamemnon
Jukka Hilden - Creon
Kenneth Cranham - Lucius
Mariah Gale - Kakia
Sarai Givaty - Saphirra
Richard Reid - Okçu
Spencer Wilding - Humbaba
Bashar Rahal - Tabur komutanı
HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Herkül: Efsane Başlıyor filmi 2014 yılında çekilmiştir.
HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİ İMDb PUANI KAÇ?
Herkül: Efsane Başlıyor filminin İMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlenmiştir.
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