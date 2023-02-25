Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Herkül: Efsane Başlıyor oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 10:13

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 10:13

Yönetmenliğini Renny Harlin'in üstlendiği Herkül: Efsane Başlıyor filmi televizyon ekranlarında filmseverlerle buluşmasının ardından merak konusu oldu. Filmseverler film hakkında merak ettiği soruları arama motorlarında aratmaya başladı. İşte, Herkül: Efsane Başlıyor filmi hakkında merak edilenler...

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR KONUSU NE?

Milattan önce 1200 yılında, antik Yunan şehirlerinden birindeyiz. Dünyada yaşayan kraliçelerden biri, Zeus'un cazibesine kapılır ve ondan bir çocuğu olur. Herkül adını verdikleri bu prens için öngörülen kaderde, zalim kralın hanedanlığını sona erdireceği ve şehre düzen getireceği yer almaktadır. Aradan yıllar geçer, kim olduğunu ve aslen nereden geldiğini bilmeyen Herkül'ün istediği tek şey Girit prensesinin aşkına karşılık vermesidir; ne var ki güzel prensesin daha önce kardeşine söz vermiş olması işleri karıştırır. Herkül tam da bu esnada gerçek kimliği ve kaderiyle yüzleşir. Artık önünde iki yol vardır. Herkül, ya aşkına sahip çıkıp güzel prensesle şehirden kaçmak ya da daha önce çizilmiş olan kaderini takip edip bir kahraman olmayı seçmek zorundadır. Kahramanlığa giden yol ise yabancıların tahmin edilemez tuzakları ve tanrıların gazabıyla doludur.

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR OYUNCULARI KİMLER?

Kellan Lutz - Herkül

Gaia Weiss - Hebe

Scott Adkins - Amfitriyon

Roxanne McKee - Alkmene

Liam Garrigan - İfiklis

Liam McIntyre - Sotiris

Rade Šerbedzija - Chiron

Johnathon Schaech - Tarak

Luke Newberry - Agamemnon

Jukka Hilden - Creon

Kenneth Cranham - Lucius

Mariah Gale - Kakia

Sarai Givaty - Saphirra

Richard Reid - Okçu

Spencer Wilding - Humbaba

Bashar Rahal - Tabur komutanı

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Herkül: Efsane Başlıyor filmi 2014 yılında çekilmiştir.



HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİ İMDb PUANI KAÇ?

Herkül: Efsane Başlıyor filminin İMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlenmiştir.