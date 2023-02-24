Şanslı Logan filminin konusu ne, oyuncuları kim? Şanslı Logan filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:49

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 10:49

Şanslı Logan (Logan Lucky), yönetmenliğini Steven Soderbergh, senaristliğini Rebecca Blunt'ın üstlendiği, 2017 yapımlı bir aksiyon filmidir.

ŞANSLI LOGAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, işlerinde dibe vurmuş olan iki kardeşin, Amerika’nın en büyük araba yarışlarından biri olan NASCAR yarışı sırasında bir soygun gerçekleştirmeye çalışmasını, bunu yapmak için de bir takım oluşturmalarına odaklanıyor.

Son zamanlarda işlerinde maddi anlamda sıkıntılar yaşayan iki kardeş Jimmy ve Clyde kısa yoldan köşeyi dönmeyi planlar. Amerika’nın en büyük araba yarışlarından biri olan NASCAR yarışı sırasında bir soygun gerçekleştirmeye karar veren kardeşler bu amaçla hapishanede olan ünlü soyguncu Joe Bang'i kaçırmayı bile göze alır. Paranın toplandığı yeraltı nakit yönetim sistemine girmenin bir yolunu bulan ekip, acımasız bir FBI ajanının soruşturma başlatmasıyla büyük bir engelle karşılaşır.

ŞANSLI LOGAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Channing Tatum

Adam Driver

Daniel Craig

ŞANSLI LOGAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Şanslı Logan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.