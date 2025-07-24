Hikayeleriyle iz bırakan en iyi Yeşim Ustaoğlu filmleri

Türk sinemasının kendine özgü diliyle öne çıkan yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu, toplumsal çatışmaları, kimlik arayışını ve bireysel hikâyeleri yalın ama çarpıcı bir sinema diliyle anlatıyor. İşte onun filmografisinde en çok konuşulan ve iz bırakan beş filmi...

1999: GÜNEŞE YOLCULUK

Biri Türkiye'nin doğusundan diğeri ise batısından gelen iki farklı karakterin yolu İstanbul'da kesişir. Batıdan gelen Mehmet ve seyyar arabasında kaset satarak geçinen Berzan arasındaki hayaller de ortaktır, gerçekler de... Mehmet'in tek hayali Arzu'yla evlenip mutlu olabilmekken Berzan ise ardında bıraktığı sevgilisine geri dönmeye çalışmaktadır. Ancak İki adamı bir araya getiren bu hayalleri ayrı düşmelerini engelleyemeyecektir. Bir polis çevirmesi sırasında bir hata sonucu tutuklanan Mehmet hapisten çıktığında şaşırtıcı bir durumla karşılaşacak, sonrasında ise Berzan'ın desteğiyle bu durumdan kurtulmaya çalışacaktır.

2003: BULUTLARI BEKLERKEN

Karadeniz’in sisli dağlarında geçen film, Rum kökenli yaşlı bir kadının, kimliğini ve geçmişini yeniden keşfetmesini konu alıyor. Sessiz, derin ve sade anlatımıyla kimlik, göç ve geçmişle yüzleşme temalarını öne çıkarıyor. Ustaoğlu’nun en dokunaklı ve düşünmeye sevk eden filmlerinden biri olarak anılıyor.

2008: PANDORA'NIN KUTUSU

Alzheimer hastası yaşlı bir annenin, yıllar sonra İstanbul’a gelen üç yetişkin çocuğunun çatışmalı ilişkilerini anlatıyor. Kuşak çatışması, aile bağları ve insanın en savunmasız hâli gibi evrensel temaları işleyen film; San Sebastián Film Festivali’nde En İyi Film (Altın İstiridye) ödülünü kazandı.

2011: ARAF

18 yaşındaki Zehra köyünde ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Vardiya arkadaşı Olgun ile birlikte bir benzin istasyonunda çalışmaktadırlar. Bu ikiliyi Olgun'un Zehra'ya olan aşkı dışında Tv izleyerek geçirdikleri hayatlarında, orada gördükleri dünyalara olan özentileri ve bu yaşantıların içine girmek için kurdukları hayaller ve çaba birbirine bağlamaktadır. Bir gün benzin istasyonuna gelen 38 yaşındaki Mahur ile Zehra arasında başlayan aşk ile tüm dengeler alt üst olur...

2015: TEREDDÜT (CLAİR OBSCUR)

İstanbullu genç bir psikiyatrist olan Şehnaz, bir kasabada hizmete başlar. İstanbul'da rahat bir yaşam sürerken kocası Cem ile de sorunsuz görünen bir evlilik sürdürür. Hafta içi kasabada haftasonunu ise İstanbul'da geçiren Şehnaz, aslında mutsuzdur. Geçmişten gelen korkuları vardır. Bir gün 16 yaşındayken zorla evlendirilen Elmas ile tanışır. Elmas, Şehnaz'ın geçmiş korkuları ve acılarıyla yüzleştirir.