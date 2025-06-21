Hindistan Haydutları filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Vijay Krishna Acharya üstleniyor. Peki, Hindistan Haydutları filminin konusu ne? Hindistan Haydutları filminin oyuncuları kim?

HİNDİSTAN HAYDUTLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

1795 yılında, Hint Yarımadası'nın Hindustan veya Hindostan olarak bilindiği yıllarda Kral Mirza Sikander Baig, İngiliz komutan John Clive tarafından öldürülür. Krallığın sakinleri katledilir ve toprakları İngilizler tarafından istila edilir. Kralın hayatta kalan kızı Zafira Baig (Fatima Sana Shaikh), General Khudabaksh (Amitabh Bachchan) tarafından büyütülür ve bir savaşçı olarak eğitilir. Khudabaksh, yıllar sonra İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'ne ciddi saldırılarda bulunan bir haydut grubunu organize eder ve Hindistan sularında tehlike yaratmaya başlar. John Clive önemsiz bir haydut olan Firangi Mallah'ı (Aamir Khan) haydut grubunun içine sızması ve kendilerine yapılan tehdidi engellemesi için işe alır. Ancak Firangi, bu süreçte gerçek kimliğinin farkına vararak kendine yeni bir yol çizecektir.

HİNDİSTAN HAYDUTLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Amitabh Bachchan

Aamir Khan

Katrina Kaif

Fatima Sana Shaikh

HİNDİSTAN HAYDUTLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hindistan Haydutları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.1 olarak belirlendi.