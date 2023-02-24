Zoraki Kral filminin konusu ne, oyuncuları kim? Zoraki Kral filminin IMDb puanı kaç?
2010 yılında vizyona giren Zoraki Kral filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Zoraki Kral filminin konusu ne? Zoraki Kral filminin oyuncuları kim? Zoraki Kral filminin IMDb puanı kaç?
Zoraki Kral (The King's Speech), yönetmenliğini Tom Hooper, senaristliğini David Seidler'in üstlendiği, 2010 yapımlı bir dram filmidir.
ZORAKİ KRAL FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmde, birlikte çalışma sürecinde iki adam, arkadaş olurlar ve kardeşinin tahttan çekilmesinden sonra Kral, II. Dünya Savaşı'nın başında radyo yayını yapması konusunda Logue'a bel bağlar.
ZORAKİ KRAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Colin Firth
Geoffrey Rush
Helena Bonham Carter
Guy Pearce
Timothy Spall
Derek Jacobi
Michael Gambon
ZORAKİ KRAL FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Zoraki Kral filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.
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