Zoraki Kral filminin konusu ne, oyuncuları kim? Zoraki Kral filminin IMDb puanı kaç?

2010 yılında vizyona giren Zoraki Kral filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Zoraki Kral filminin konusu ne? Zoraki Kral filminin oyuncuları kim? Zoraki Kral filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:15
Zoraki Kral filminin konusu ne, oyuncuları kim? Zoraki Kral filminin IMDb puanı kaç?
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Zoraki Kral (The King's Speech), yönetmenliğini Tom Hooper, senaristliğini David Seidler'in üstlendiği, 2010 yapımlı bir dram filmidir.

ZORAKİ KRAL FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde, birlikte çalışma sürecinde iki adam, arkadaş olurlar ve kardeşinin tahttan çekilmesinden sonra Kral, II. Dünya Savaşı'nın başında radyo yayını yapması konusunda Logue'a bel bağlar.

ZORAKİ KRAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Colin Firth

Geoffrey Rush

Helena Bonham Carter

Guy Pearce

Timothy Spall

Derek Jacobi

Michael Gambon

ZORAKİ KRAL FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Zoraki Kral filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.


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