Bir Zamanlar Londra'da filminin konusu ne, oyuncuları kim? Bir Zamanlar Londra'da filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:22

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 10:22

Bir Zamanlar Londra'da (Once Upon a Time in London), yönetmenliğini üstlenen Simon Rumley'in, senaristliğinde Will Gilbey ve Terry Stone'la birlikte çalıştığı, 2017 yapımlı bir suç filmidir.

BİR ZAMANLAR LONDRA'DA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 1930 ‘lu yıllarda mafya dünyasını elinde bulunduran iki aileyi merkezine alıyor.

1930’lu yılların İngiltere’sinde geçen filmde, İtalyan Sabinis ve İngiliz White ailesi West End şehrinin yeraltı dünyasını ellerinde tutar. Öte yandan Londra’nın en kötü şöhretli gangsterlerinden olan Billy Hill ve Jack 'Spot' Comer isimli adamlar 2. Dünya Savaşı’nı fırsat bilerek yeraltı dünyasını ele geçirir.

BİR ZAMANLAR LONDRA'DA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Terry Stone

Andy Beckwith

Josh Myers

BİR ZAMANLAR LONDRA'DA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bir Zamanlar Londra'da filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlenmiştir.