Hızlı ve Öfkeli 10 filminin yönetmen koltuğunda Louis Leterrier oturuyor. Filmin senaristliğini Justin Lin ve Dan Mazeau üstleniyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 10 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 10 filminin oyuncuları kim?
HIZLI VE ÖFKELİ 10 FİLMİNİN KONUSU NE?
Dom Toretto ve ailesi birçok görevde ve birçok imkansızlıklarda yollarına çıkan tüm düşmanları zekice, cesurca ve hızlı sürüşleriyle yenmişti. Şimdi bugüne kadar karşılarına çıkan en ölümcül rakiple karşı karşıyalar: Geçmişin gölgelerinden çıkan, kan davasıyla beslenen ve bu aileyi parçalayıp Dom’un sevdiği her şeyi ve herkesi sonsuza dek yok etmeye kararlı, dehşet verici bir tehlike.
HIZLI VE ÖFKELİ 10 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Vin Diesel
Michelle Rodriguez
Jason Momoa
Brie Larson
Jordana Brewster
Charlize Theron
John Cena
Jason Statham
Nathalie Emmanuel
Helen Mirren
Tyrese Gibson
Ludacris
Alan Ritchson
Sung Kang
Rita Moreno
Michael Rooker
Cardi B
Leo Abelo Perry
Luis Da Silva Jr.
HIZLI VE ÖFKELİ 10 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hızlı ve Öfkeli 10 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.