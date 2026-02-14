Hızlı ve Öfkeli 10 filminin yönetmen koltuğunda Louis Leterrier oturuyor. Filmin senaristliğini Justin Lin ve Dan Mazeau üstleniyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 10 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 10 filminin oyuncuları kim?

HIZLI VE ÖFKELİ 10 FİLMİNİN KONUSU NE?

Dom Toretto ve ailesi birçok görevde ve birçok imkansızlıklarda yollarına çıkan tüm düşmanları zekice, cesurca ve hızlı sürüşleriyle yenmişti. Şimdi bugüne kadar karşılarına çıkan en ölümcül rakiple karşı karşıyalar: Geçmişin gölgelerinden çıkan, kan davasıyla beslenen ve bu aileyi parçalayıp Dom’un sevdiği her şeyi ve herkesi sonsuza dek yok etmeye kararlı, dehşet verici bir tehlike.

HIZLI VE ÖFKELİ 10 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vin Diesel

Michelle Rodriguez

Jason Momoa

Brie Larson

Jordana Brewster

Charlize Theron

John Cena

Jason Statham

Nathalie Emmanuel

Helen Mirren

Tyrese Gibson

Ludacris

Alan Ritchson

Sung Kang

Rita Moreno

Michael Rooker

Cardi B

Leo Abelo Perry

Luis Da Silva Jr.

HIZLI VE ÖFKELİ 10 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hızlı ve Öfkeli 10 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.