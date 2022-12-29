Hızlı ve Öfkeli 6 filminin konusu ne, oyuncuları kim?

29 Aralık 2022 Perşembe, 13:30

Hızlı ve Öfkeli 6 (Fast & Furious 6), yönetmenliğini Justin Lin, senaristliğini Chris Morgan ve Gary Scott Thompson'ın üstlendiği, 2013 yapımlı bir aksiyon filmidir.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİNİN KONUSU NE?

Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır; ve örgütün ikinci lideriyse Dom’un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty’den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vadeder.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vin Diesel

Paul Walker

Jordana Brewster

Dwayne Johnson

Michelle Rodriguez

Jason Statham

Tyrese Gibson

Ludacris

Sung Kang

HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Hızlı ve Öfkeli 6 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.