Hızlı ve Öfkeli 6 filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2013 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 6 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 6 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 6 filminin oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli 6 filminin IMDb puanı kaç?
Hızlı ve Öfkeli 6 (Fast & Furious 6), yönetmenliğini Justin Lin, senaristliğini Chris Morgan ve Gary Scott Thompson'ın üstlendiği, 2013 yapımlı bir aksiyon filmidir.
HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİNİN KONUSU NE?
Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır; ve örgütün ikinci lideriyse Dom’un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty’den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vadeder.
HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Vin Diesel
Paul Walker
Jordana Brewster
Dwayne Johnson
Michelle Rodriguez
Jason Statham
Tyrese Gibson
Ludacris
Sung Kang
HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Hızlı ve Öfkeli 6 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.
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