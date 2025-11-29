Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast & Furious 9) filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 9 filminin oyuncuları kim?

Hızlı ve Öfkeli 9 filminin yönetmen koltuğunda Justin Lin oturuyor. Filmin senaristliğini Justin Lin, Daniel Casey üstleniyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 9 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 9 filminin oyuncuları kim?

HIZLI VE ÖFKELİ 9 FİLMİNİN KONUSU NE?

Dom Toretto, oğlu küçük Brian ile gözlerden uzakta, sessiz bir hayat sürmektedir. Ama huzurlu çevrelerinin hemen ötesinde tehlikenin hep pusuda olduğunu biliyorlardır. Bu kez tehlike Dom’u, en sevdiklerini kurtarmak istiyorsa geçmişinin günahlarıyla yüzleşmeye zorlayacaktır. Ekibi, bugüne kadar karşılaştıkları en yetenekli suikastçı ve yüksek performans sürücüsünün, Dom’un terk edilmiş erkek kardeşi olan Jakob’un liderliğindeki dünyayı yıkacak bir planı durdurmak için bir araya gelir.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vin Diesel

Michelle Rodriguez

Jordana Brewster

Tyrese Gibson

Ludacris

Nathalie Emmanuel

Charlize Theron

John Cena

Helen Mirren

Lucas Black

Michael Rooker

Finn Cole

Igby Rigney

HIZLI VE ÖFKELİ 9 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hızlı ve Öfkeli 9 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.