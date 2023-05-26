Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kimler?
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hızlı ve Öfkeli serisinin filmlerinden biri olan ve kadrosunda birbirinden ünlü oyuncuları barındıran Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kimler?
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin yönetmen koltuğunda David Leitch otururken filmin senaryosunu Chris Morgan ve Drew Pearce kaleme aldı. Filmseveler, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi olan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, insanlığı tehlikeye sokan bir güce karşı birlikte hareket etmek zorunda kalan Hobbs ve Shaw’un hikayesini konu ediyor.Amerika’nın Diplomatik Güvenlik Hizmetlerinin sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı olan Deckard Shaw, yıllar boyu birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte hareket etmek zorundadır. İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton, insanlığın değişmesine neden olabilecek olan biyolojik virüsü ele geçirir. Dünyayı tehlikeye sokan Brixton'ı yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile kanunları hiçe sayan Shaw’un güçlerini birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı yoktur.
HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Dwayne Johnson - Luke Hobbs
Jason Statham - Deckard Shaw
Idris ELba - Brixton Lore
Vanessa Kirby - Hattie Shaw
Roman Reigns - Mateo Hobbs
Ryan Reynolds - Ajan Locke
Eiza Gonzalez - Madam M
Helen Mirren - Magdalene Shaw
Cliff Curtis - Jonah Hobbs
Eddie Marsan - Professor Andreiko
Kevin Hart - Dinkley
Lori Pelenise Tuisano - Sefina Hobbs
Jashua Mauga - Timo
John Tui - Kal
Ella-Rae Smith - Madame M's
Katia Elizarova - Flight Attendant
HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.
HIZLI VE ÖFKELİ SERİLERİ NELER?
Hızlı ve Öfkeli (2001)
Daha Hızlı Daha Öfkeli (2003)
Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (2006)
Hızlı ve Öfkeli 4 (2009)
Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (2011)
Hızlı ve Öfkeli 6 (2013)
Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)
Hızlı ve Öfkeli 8 (2017)
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (2019)
Hızlı ve Öfkeli 9 (2021)
Hızlı ve Öfkeli 10 Fast X (2023)
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