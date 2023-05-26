Yayınlanma: 26.05.2023 - 10:49

Güncelleme: 26.05.2023 - 10:49

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin yönetmen koltuğunda David Leitch otururken filmin senaryosunu Chris Morgan ve Drew Pearce kaleme aldı. Filmseveler, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi olan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, insanlığı tehlikeye sokan bir güce karşı birlikte hareket etmek zorunda kalan Hobbs ve Shaw’un hikayesini konu ediyor.Amerika’nın Diplomatik Güvenlik Hizmetlerinin sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı olan Deckard Shaw, yıllar boyu birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte hareket etmek zorundadır. İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton, insanlığın değişmesine neden olabilecek olan biyolojik virüsü ele geçirir. Dünyayı tehlikeye sokan Brixton'ı yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile kanunları hiçe sayan Shaw’un güçlerini birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı yoktur.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Dwayne Johnson - Luke Hobbs

Jason Statham - Deckard Shaw

Idris ELba - Brixton Lore

Vanessa Kirby - Hattie Shaw

Roman Reigns - Mateo Hobbs

Ryan Reynolds - Ajan Locke

Eiza Gonzalez - Madam M

Helen Mirren - Magdalene Shaw

Cliff Curtis - Jonah Hobbs

Eddie Marsan - Professor Andreiko

Kevin Hart - Dinkley

Lori Pelenise Tuisano - Sefina Hobbs

Jashua Mauga - Timo

John Tui - Kal

Ella-Rae Smith - Madame M's

Katia Elizarova - Flight Attendant

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.

HIZLI VE ÖFKELİ SERİLERİ NELER?

Hızlı ve Öfkeli (2001)

Daha Hızlı Daha Öfkeli (2003)

Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (2006)

Hızlı ve Öfkeli 4 (2009)

Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (2011)

Hızlı ve Öfkeli 6 (2013)

Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)

Hızlı ve Öfkeli 8 (2017)

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (2019)

Hızlı ve Öfkeli 9 (2021)

Hızlı ve Öfkeli 10 Fast X (2023)



