Şövalye filmi konusu nedir? Şövalye filmi oyuncuları kimler?
Şövalye filmi TLC ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Şövalye filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Şövalye filmi konusu nedir? Şövalye filmi oyuncuları kimler?
Şövalye filminin yönetmenliğini ve senaryosunu Brian Helgeland kaleme aldı. Şövalye filminin konusunun ne olduğu ve oyuncu kadrosunda kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Şövalye filmi konusu nedir? Şövalye filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
ŞÖVALYE FİLMİ KONUSU NEDİR?
William, hayatına bir şövalyenin yardımcılığını üstlenerek devam etmektedir. William'ın efendisi sürpriz bir şekilde ölür ve William, bu durumdan hınzırca yararlanmaya karar verir. Efendisinin kimliğine girer ve sadece şövalyelerin yarışabildiği, büyük bir turnuvaya doğru yola çıkar. Geoffrey Chaucher ise, henüz tanınmamış bir şairken William'ın bu yeni kimliğini üstlenmesinde kendisine yardımlarda bulunacaktır.
İngiliz edebiyatının en değerli mahsullerinden biri olan Canterburry Öyküleri'nin modern bir uyarlaması olan Şövalye, Eric Clapton ve Freddie Mercury gibi müzisyenlerden güç alıyor.
ŞÖVALYE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Heath Ledger - Sir William Thatcher/Sir Ulrich von Lichtenstein of Gelderland
Mark Addy - Roland
Alan Tudyk - Wat
Paul Bettany - Geoffrey Chaucer
Rufus Sewell - Count Adhemar of Anjou
Shannyn Sossamon - Lady Jocelyn
Laura Fraser - Kate the Farrier
James Purefoy - Sir Thomas Coalville/Edward, Prince of Wales
Olivia Williams - Phillipa Chaucer
Alice Connor - Cheapside'taki kız
ŞÖVALYE FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Şövalye (A Knight's Tale) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.
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