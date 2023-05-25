Yayınlanma: 25.05.2023 - 10:26

Güncelleme: 25.05.2023 - 10:26

Şövalye filminin yönetmenliğini ve senaryosunu Brian Helgeland kaleme aldı. Şövalye filminin konusunun ne olduğu ve oyuncu kadrosunda kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Şövalye filmi konusu nedir? Şövalye filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ŞÖVALYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

William, hayatına bir şövalyenin yardımcılığını üstlenerek devam etmektedir. William'ın efendisi sürpriz bir şekilde ölür ve William, bu durumdan hınzırca yararlanmaya karar verir. Efendisinin kimliğine girer ve sadece şövalyelerin yarışabildiği, büyük bir turnuvaya doğru yola çıkar. Geoffrey Chaucher ise, henüz tanınmamış bir şairken William'ın bu yeni kimliğini üstlenmesinde kendisine yardımlarda bulunacaktır.

İngiliz edebiyatının en değerli mahsullerinden biri olan Canterburry Öyküleri'nin modern bir uyarlaması olan Şövalye, Eric Clapton ve Freddie Mercury gibi müzisyenlerden güç alıyor.

ŞÖVALYE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Heath Ledger - Sir William Thatcher/Sir Ulrich von Lichtenstein of Gelderland

Mark Addy - Roland

Alan Tudyk - Wat

Paul Bettany - Geoffrey Chaucer

Rufus Sewell - Count Adhemar of Anjou

Shannyn Sossamon - Lady Jocelyn

Laura Fraser - Kate the Farrier

James Purefoy - Sir Thomas Coalville/Edward, Prince of Wales

Olivia Williams - Phillipa Chaucer

Alice Connor - Cheapside'taki kız

ŞÖVALYE FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Şövalye (A Knight's Tale) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.