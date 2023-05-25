Yayınlanma: 25.05.2023 - 10:17

Güncelleme: 25.05.2023 - 10:17

Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi filminin yönetmenliğini Jonathan Mostow üstlendi. Filmin senaryosunu ise Gale Anne Hurd kaleme aldı. Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi filminin konusunun ne olduğu ve oyuncu kadrosunda kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi filmi konusu nedir? Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

TERMİNATÖR 3: MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cyberdyne Systems Corporation'ı yok ettikten on yıl sonra John Connor, 1997'de öngörüldüğü gibi, insanlarla makineler arasında bir savaş olmamasına rağmen, annesi Sarah'nın ölümünün ardından Skynet'ten saklanmak için bir göçebe olarak yaşamaktadır. Artık 22 yaşında olan Connor “kayıt dışı” yaşamaktadır: Ne evi, ne kredi kartı, ne telefon numarası, ne de işi vardır. Yaşadığına dair hiçbir kayıt yoktur. Skynet tarafından izinin bulunmasına imkân yoktur. Geçmişte John'u bulamayan Skynet, John'un Los Angeles'taki şimdiki zamanına geri dönmek, bunun yerine İnsan Direnişi'ndeki gelecekteki müttefiklerini öldürmek için yeni bir Terminatör modeli olan T-X'i gönderir. Direniş, John ve müstakbel eşi Kate Brewster da dahil olmak üzere T-X'in hedeflerini korumak için yeniden programlanmış bir Terminatör (T-101) gönderir.

Diğer hedeflerini öldüren T-X, çifti Kate'in çalıştığı bir hayvan hastanesinde bulur. John, T-X'in birincil hedefi olur, ancak Terminatör onun ve Kate'in kaçmasına yardım eder ve onları John'un annesinin sözde gömülü olduğu bir mezara götürür. Mahzeninde, Kıyamet Günü'nün önlenmemesi ve Terminatörlerin geri dönmesi ihtimaline karşı Sarah'nın isteği üzerine bırakılmış bir silah deposu bulurlar. Polisle silahlı bir çatışmadan kaçarlar ve takip eden T-X'i savuştururlar. Terminatör, John ve Sarah'nın eylemlerinin yalnızca Kıyamet Günü'nü geciktirdiğini ve Skynet'in nükleer saldırısı saat 18:18'de başladığında nükleer serpintiden kaçmak için John ve Kate'i Meksika'ya götürmeyi planladığını söyler. John, Terminatör'e Kate'i ve onu Kate'in babası ABD Hava Kuvvetleri Korgenerali Robert Brewster'a götürmesini emreder. Terminatör bunu reddeder, ancak Kate'in aynı isteğini kabul eder. Gelecekte John'u öldürdüğünü, ancak Kate'in onu yeniden programladığını ve zamanda geri gönderdiğini, yani ona sadece onun emir verebileceğini açıklar.

Bu arada General Brewster, otonom silahlar geliştiren Skynet for Cyber Research Systems'ın (CRS) geliştirilmesini denetlemektedir. ABD Genelkurmay Başkanı, anormal bir bilgisayar virüsünün dünya çapındaki sunucuları işgal etmesini durdurmak maksadıyla Skynet'i etkinleştirmesi için ona baskı yapar; Brewster, virüsün aslında Skynet'in onlar üzerinde kontrol kurduğundan habersizdir. John ve Kate, Skynet'in etkinleştirilmesini durdurmak için çok geç kalırlar. T-X, General Brewster'ı yaralar ve çalışanları öldüren CRS silahlı makinelerini etkinleştirir. Ölmeden önce General Brewster, Kate ve John'a John'un Skynet'in sistem çekirdeği olduğuna inandığı yerin adresini verir. Çift, General Brewster'ın tek motorlu uçağına biner, Sierra Nevada'da inşa edilmiş bir tesis olan Crystal Peak'e giderler. Bir çatışmadan sonra, T-X, Terminatör'e ciddi şekilde zarar verir ve ardından onu John'u öldürmek için yeniden programlar. T-X, John ve Kate'i CRS tesisi boyunca takip eder, ancak bir parçacık hızlandırıcı etkinleştirilince, T-X'i ekipmana manyetik olarak bağlar. Hala bilinçli olarak farkındalığı olan Terminatör, dış işlevlerini kontrol etmek için mücadele eder.

John ve Kate Crystal Peak'e ulaştıktan sonra, T-X helikopterle gelir. Saldırmadan önce, Terminatör ikinci bir helikopterle gelir ve T-X'e çarparak onu ezer. T-X kendini enkazdan çeker, bacaklarını kaybeder ve çifti takip etmek için sığınağın içine sürüklenmeye çalışır. Terminatör, sığınak kapısını, çiftin onları içeride kilitlemesine yetecek kadar açık tutar, ardından hem kendisini hem de T-X'i yok etmek için son hidrojen yakıt hücrelerini kullanır.

John ve Kate, Crystal Peak'in Skynet'in çekirdeği olmadığını, bunun yerine hükûmet ve askeri yetkililer için bir nükleer serpinti sığınağı ve komuta tesisi olduğunu keşfederler. Çekirdeği olmayan Skynet, kendi valığının farkına vardıktan sonra siber uzayın bir parçası haline gelmiştir. Kıyamet Günü, Skynet'in dünya çapında nükleer füzeler fırlatması ve milyarları öldüren bir nükleer soykırım başlatmasıyla devam eder. Çift, acil durum ekipmanında radyo yayınlarını almaya başlar; John, telsiz çağrılarını yanıtlayarak komutayı geçici olarak üstlenir ve isteksizce kaderlerini kabul ederler.

TERMİNATÖR 3: MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ OYUNCULARI KİMLER?

Arnold Schwarzenegger - Terminatör

Kristanna Loken - T-X

Nick Stahl - John Connor

Claire Catherine Danes - Kate Brewster

Earl Boen - Dr. Peter Silberman

M.C. Gainey

Mark Famiglietti - Scott Mason

David Andrews - Korgeneral Robert Brewster

Chris Hardwick - Engineer

Jay Acovone

Kim Robillard

Christopher Lawford - Brewster'in yardımcısı

Brian Sites

Moira Harris - Betsy

Carolyn Hennesy - Zengin Kadın

Elizabeth Morehead

Alana Curry

Larry McCormick

Matt Gerald - SWAT Team Leader

William O'Leary - Head of Security

Jon Foster - Ampm Cashier

Rick Zieff

Chopper Bernet - Başmühendis

Michael Papajohn

Susan Merson

Mark Hicks

Timothy Dowling

Jerry Katell

Rebecca Tilney

TERMİNATÖR 3: MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ FİLMİ IMDb PAUNI KAÇ?

Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.3 olarak belirlenmiştir.