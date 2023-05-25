Burası Cennet Olmalı filmi konusu nedir? Burası Cennet Olmalı filmi oyuncuları kimler?
Burası Cennet Olmalı (It Must Be Heaven) filmi TRT2 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Burası Cennet Olmalı (It Must Be Heaven) filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Burası Cennet Olmalı filmi konusu nedir? Burası Cennet Olmalı filmi oyuncuları kimler?
Burası Cennet Olmalı (It Must Be Heaven) filminin yönetmenliğini ve senaryosunu Elia Suleiman kaleme aldı. Burası Cennet Olmalı (It Must Be Heaven) filminin konusunun ne olduğu ve oyuncu kadrosunda kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Burası Cennet Olmalı filmi konusu nedir? Burası Cennet Olmalı filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
BURASI CENNET OLMALI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Burası Cennet Olmalı, birçok şehre seyahat eden ve hepsinde de anavatanı Filistin ile türlü benzerlikler bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Elia Suleiman, kendisine Filistin’den başka bir vatan aramak için yola koyulur. Ancak onun yeni bir yaşam vaadi, kısa süre içerisinde bir hatalar silsilesine dönüşür. Filistin’den başlayıp, New York, Doha ve Paris’e seyahat eden Suleiman, gittiği yerlerdeki bir şeyin ona evini hatırlattığını fark eder. Polis, sınır kontrolleri ve ırkçılık gittiği her yerde onunla birliktedir. Yeni bir topluma entegre olabilmek için elinden geleni yapan Suleiman, herkesin ona sürekli nereden geldiğini hatırlatması ile karşı karşıya kalır. Ait olma arayışı içinde olan Suleiman, gerçekten nereye evim deriz sorusuna yanıt bulmaya çalışır.
BURASI CENNET OLMALI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Elia Suleiman - Elia Suleiman
Gael Garcia Bernal - Gael Garcia Bernal
Tarık Kopty - Neighour's Son
Kareem Ghneim - Father of Neighbour
Ali Suliman - Brother
Yasmine Haj - Sister
Gregoire Colin - Man in Metro
Vincent Maraval - Producer
Nael Kanj - Bishop
Asmaa Azai - Bedouin Woman
BURASI CENNET OLMALI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Burası Cennet Olmalı (It Must Be Heaven) filmi IMDb puanı 10 üzerinde 7.0 olarak belirlenmiştir.
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