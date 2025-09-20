Hizmetçi (The Housemaid) filminin konusu ne, oyuncuları kim? Hizmetçi filmi ne zaman vizyona girecek?

Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Hizmetçi filminin yönetmen koltuğunda Paul Feig oturuyor. Peki, Hizmetçi filminin konusu ne? Hizmetçi filminin oyuncuları kim?
HİZMETÇİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Freida McFadden’ın çok satan romanından uyarlanan film, geçmişini geride bırakıp yeni bir hayat kurmaya çalışan Millie'nin, dışarıdan kusursuz gözüken zengin Winchester ailesinin yanında işe başlamasıyla yaşadığı garip olayları anlatıyor.
HİZMETÇİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sydney Sweeney
Amanda Seyfried
Brandon Sklenar
Michele Morrone
Elizabeth Perkins
Megan Ferguson
Ellen Tamaki
Indiana Elle
HİZMETÇİ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Hizmetçi filmi, 9 Ocak 2026 tarihinde vizyona girecek.