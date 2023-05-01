Yayınlanma: 01.05.2023 - 11:02

Güncelleme: 01.05.2023 - 11:02

Modern Zamanlar (Modern Times) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Charles Chaplin üstlendi. Filmseverler, Modern Zamanlar filminin ne zaman çekildiğini, konusu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Modern Zamanlar filmi konusu nedir? Modern Zamanlar filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

MODERN ZAMANLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir fabrikada montaj hattında monoton bir işte ve delicesine bir tempoda çalıştırılan bir işçi (Charles Chaplin) tempoya ayak uyduramaz ve zamanla ruhsal çöküntüye uğrar. Monoton vida sıkma işinden alınarak deneysel bir 'otomatik yemek yedirme makinası'nda kobay olarak kullanılır. Bir dizi şanssız olay sonucunda patronları onun delirmiş olduğuna kanaat getirerek bir akıl hastanesine gönderirler. Buradan çıktığında da tesadüfen elinde salladığı kırmızı bir bayraktan ötürü komünist bir provokatör zannedilerek bu kez de hapishaneye gönderilir. Burada toplu bir firarı engellediği için ödül olarak serbest bırakılır. Sokakta babası grev sırasında öldürülen bir genç kızla (Paulette Goddard) tanışır ve onun arkadaşı ve koruyucusu olur. Ona bakabilmek için birkaç işe girer ama hepsinden de kısa sürede atılır, zaman zaman da tekrar hapse girer çıkar. Hapiste olduğu bir zamanda kız gece kulüplerinden birinde dansöz olarak çalışmaya başlar ve Şarlo'ya da aynı yerde bir iş bulur. Serbest bırakıldıktan sonra işe başlayan Şarlo, masalara şarkı söyleyerek servis yapan bir garson olarak kısa sürede büyük bir başarı kazanır, ama bu mutlulukları uzun sürmez. Zira yetimhane yetkilileri kızı geri alabilmek için peşlerindedir ve ikili mecburen oradan kaçmak zorunda kalır. Bütün olanlardan yılan genç kız moralsiz bir şekilde "Bunca zahmete değer mi?" deyince Şarlo ünlü repliğini tekrarlar: ""Gülümse, umudunu kaybetme, başaracağız" (Filmin tema müziğinin adı da Smile dır (Türkçesi: Gülümse) ve bu replik sinema tarihine ara yazısı ile verilmiş son replik olarak geçecektir). Son sahnede tüm Şarlo filmlerinde olduğu gibi ikiliyi Kaliforniya otoyolunda yeni maceralara doğru giderlerken görürüz.

MODERN ZAMANLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Charles Chaplin - Şarlo

Paulette Goddard - Kimsesiz sokak çocuğu

Henry Bergman - Kafe sahibi

Tiny Sandford - Koca Bill

Chester Conklin - Tamirci

Hank Mann - Soyguncu

Stanley Blystone - Sokak çocuğunun babası

Al Ernest Garcia - Electro Çelik şirketinin başkanı

Richard Alexander - Charlie'nin hücre arkadaşı

Cecil Reynolds - Papaz

Mira McKinney - Papazın karısı

Murdock MacQuarrie - J. Widdecombe Billows

Wilfred Lucas - Çocuk polisi

Edward LeSaint - Şerif Couler

Fred Malatesta - Şef garson

Sammy Stein - Türbin operatörü

Juana Sutton - Göğsü düğmeli elbisesi olan kadın

Ted Oliver - Billows'un yardımcısı

Norman Ainsley - Billows' assistant (uncredited)

Bobby Barber - İşçi

Heinie Conklin - Üretim bandındaki işçi

Gloria DeHaven - Gamin'in kızkardeşi

Frank Hagney - Dok işçisi

Chuck Hamilton - İşçi

Lloyd Ingraham - Kafe patronu

Walter James - Üretim bandının formeni

Edward Kimball - Doktor

Jack Low - İşçi

MODERN ZAMANLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Modern Zamanlar (Modern Times) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.5 olarak belirlenmiştir.