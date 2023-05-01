Modern Zamanlar filmi konusu nedir? Modern Zamanlar filmi oyuncuları kimler?
Modern Zamanlar (Modern Times) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Modern Zamanlar filminin ne zaman çekildiğini, konusu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Modern Zamanlar filmi konusu nedir? Modern Zamanlar filmi oyuncuları kimler?
Modern Zamanlar (Modern Times) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Charles Chaplin üstlendi. Filmseverler, Modern Zamanlar filminin ne zaman çekildiğini, konusu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Modern Zamanlar filmi konusu nedir? Modern Zamanlar filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
MODERN ZAMANLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bir fabrikada montaj hattında monoton bir işte ve delicesine bir tempoda çalıştırılan bir işçi (Charles Chaplin) tempoya ayak uyduramaz ve zamanla ruhsal çöküntüye uğrar. Monoton vida sıkma işinden alınarak deneysel bir 'otomatik yemek yedirme makinası'nda kobay olarak kullanılır. Bir dizi şanssız olay sonucunda patronları onun delirmiş olduğuna kanaat getirerek bir akıl hastanesine gönderirler. Buradan çıktığında da tesadüfen elinde salladığı kırmızı bir bayraktan ötürü komünist bir provokatör zannedilerek bu kez de hapishaneye gönderilir. Burada toplu bir firarı engellediği için ödül olarak serbest bırakılır. Sokakta babası grev sırasında öldürülen bir genç kızla (Paulette Goddard) tanışır ve onun arkadaşı ve koruyucusu olur. Ona bakabilmek için birkaç işe girer ama hepsinden de kısa sürede atılır, zaman zaman da tekrar hapse girer çıkar. Hapiste olduğu bir zamanda kız gece kulüplerinden birinde dansöz olarak çalışmaya başlar ve Şarlo'ya da aynı yerde bir iş bulur. Serbest bırakıldıktan sonra işe başlayan Şarlo, masalara şarkı söyleyerek servis yapan bir garson olarak kısa sürede büyük bir başarı kazanır, ama bu mutlulukları uzun sürmez. Zira yetimhane yetkilileri kızı geri alabilmek için peşlerindedir ve ikili mecburen oradan kaçmak zorunda kalır. Bütün olanlardan yılan genç kız moralsiz bir şekilde "Bunca zahmete değer mi?" deyince Şarlo ünlü repliğini tekrarlar: ""Gülümse, umudunu kaybetme, başaracağız" (Filmin tema müziğinin adı da Smile dır (Türkçesi: Gülümse) ve bu replik sinema tarihine ara yazısı ile verilmiş son replik olarak geçecektir). Son sahnede tüm Şarlo filmlerinde olduğu gibi ikiliyi Kaliforniya otoyolunda yeni maceralara doğru giderlerken görürüz.
MODERN ZAMANLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Charles Chaplin - Şarlo
Paulette Goddard - Kimsesiz sokak çocuğu
Henry Bergman - Kafe sahibi
Tiny Sandford - Koca Bill
Chester Conklin - Tamirci
Hank Mann - Soyguncu
Stanley Blystone - Sokak çocuğunun babası
Al Ernest Garcia - Electro Çelik şirketinin başkanı
Richard Alexander - Charlie'nin hücre arkadaşı
Cecil Reynolds - Papaz
Mira McKinney - Papazın karısı
Murdock MacQuarrie - J. Widdecombe Billows
Wilfred Lucas - Çocuk polisi
Edward LeSaint - Şerif Couler
Fred Malatesta - Şef garson
Sammy Stein - Türbin operatörü
Juana Sutton - Göğsü düğmeli elbisesi olan kadın
Ted Oliver - Billows'un yardımcısı
Norman Ainsley - Billows' assistant (uncredited)
Bobby Barber - İşçi
Heinie Conklin - Üretim bandındaki işçi
Gloria DeHaven - Gamin'in kızkardeşi
Frank Hagney - Dok işçisi
Chuck Hamilton - İşçi
Lloyd Ingraham - Kafe patronu
Walter James - Üretim bandının formeni
Edward Kimball - Doktor
Jack Low - İşçi
MODERN ZAMANLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Modern Zamanlar (Modern Times) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.5 olarak belirlenmiştir.
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