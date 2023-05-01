İşgal filmi konusu nedir? İşgal filmi oyuncuları kimler?

İşgal filmi Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, İşgal filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, İşgal filmi konusu nedir? İşgal filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 10:49
İşgal filmi konusu nedir? İşgal filmi oyuncuları kimler?
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İşgal filminin ne zaman ve nerede çekildiği araştırılıyor. Filmseverler, İşgalfilminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, İşgal filmi konusu nedir? İşgal filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

İŞGAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bushwick, yirmi yaşındaki Lucy ve savaş gazisi Stupe'nin hikayesini konu ediyor. ABD merkezli bir askeri güç, Brooklyn mahallelerini işgal ettiğinde, 20 yaşındaki Lucy ve savaş gazisi Stupe hayatta kalmak için birbirlerine güvenmek zorunda kalır.

İŞGAL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dave Bautista - Stupe

Brittany Snow - Lucy

Angelic Zambrana - Belinda

Jeremie Harris - JP

Arturo Castro (XII) - Jose

Christian Navarro - Eduardo

Jeff Lima - Gregory

Myra Lucretia Taylor - Ma

İŞGAL (BUSHWİCK) FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇTIR?

 

İşgal filmini IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlenmiştir.


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