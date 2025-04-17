Yayınlanma: 17.04.2025 - 21:33

Güncelleme: 17.04.2025 - 21:33

NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşan Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri son bölümde ne olduğunu araştırıyor. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü neden yok? İşte ayrıntılar...

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

ikret’in İdris’i vurması her şeyi altüst ederken, Halil İbrahim onu saklamak için büyük bir risk alır. Zeynep, ağabeyinin içinde bulunduğu çıkmazla mücadele ederken, Didem’in gerçekleri öğrenme çabası Halil İbrahim için yeni bir tehdit haline gelir.

Öte yandan, Kemal cephesinde Fikret’e karşı kurulan plan giderek netleşirken, Esma ve Zeynep alınan kararlar arasında sıkışıp kalır. Mecnun’un müdahalesi ise tüm dengeleri değiştirecek bir gelişmenin habercisidir.

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Didem’in kurduğu baskı, Halil İbrahim ve Zeynep’in hayatını geri dönülmez bir yola sürükler. Halil İbrahim, sevdiklerini korumak uğruna istemediği bir nikaha razı olurken, Zeynep bu fedakarlığın en ağır bedelini ödemeye hazırlanır.

Öte yandan, Kemal’in gerçekleştirdiği infaz yeni bir savaşın fitilini ateşlerken, İskender ve Fikret cephesinde başlayan iş birliği tüm dengeleri değiştirir. Russo’nun gelişi ise büyük çatışmanın habercisidir.

Zeynep ve Halil İbrahim’in aşkı bu fırtınadan sağ çıkabilecek mi? Russo’nun gelişiyle neler değişecek?

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Hudutsuz Sevda dizisinin 60. bölümü 17 Nisan Perşembe akşamı NOW TV ekranlarında yayımlanacak.