Gossip Girl dizisinin yıldızı hayatını kaybetmişti: Michelle Trachtenberg'ün ölüm nedeni belli oldu

Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:01

Güncelleme: 17.04.2025 - 10:01

Gossip Girl ve Buffy the Vampire Slayer gibi popüler yapımlarla tanınan ABD'li oyuncu Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti.

New York'taki evinde "bilinçsiz ve tepkisiz" halde bulunan oyuncunun, kısa bir süre önce karaciğer nakli geçirdiği biliniyordu.

The Guardian’ın haberine göre, Trachtenberg'in ölümüne diyabetten kaynaklanan komplikasyonlar neden oldu. Oyuncunun sağlık sorunları olduğu ve ölümünün "doğal nedenlerle" gerçekleştiği açıklandı.

Trachtenberg’in ailesi otopsi yapılmasını istemedi. CNN’in aktardığına göre, New York Adli Tıp Kurumu, ölümde herhangi bir şüphe bulunmadığı için otopsi yapılmayacağını duyurdu.

MICHELLE TRACHTENBERG KİMDİR?

11 Ekim 1985’te New York’ta dünyaya gelen Michelle Trachtenberg, oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda başladı. Henüz 9 yaşındayken The Adventures of Pete and Pete dizisinde rol aldı. İlk sinema deneyimini ise 1996 yapımı Harriet the Spy filminde başrol olarak yaşadı.

Trachtenberg, Buffy the Vampire Slayer dizisinde Buffy’nin kız kardeşi Dawn Summers karakteriyle dikkat çekti. Daha sonra Gossip Girl dizisindeki Georgina Sparks rolüyle uluslararası şöhrete kavuştu.