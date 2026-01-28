Hurricane: Onaltıncı Raund filminin yönetmen koltuğunda Norman Jewison oturuyor. Peki, Hurricane: Onaltıncı Raund filminin konusu ne? Hurricane: Onaltıncı Raund filminin oyuncuları kim?
HURRICANE: ONALTINCI RAUND FİLMİNİN KONUSU NE?
Başroldeki Denzel Washington'a buradaki rolüyle Oscar kazandıran film, Hurricane lakaplı boksör Rubin Carter'ın gerçek yaşantısından uyarlanmıştır.
HURRICANE: ONALTINCI RAUND FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Denzel Washington
Deborah Kara Unger
Liev Schreiber
John Hannah
Dan Hedaya
HURRICANE: ONALTINCI RAUND FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hurricane: Onaltıncı Raund filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.